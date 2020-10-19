78年的麥卡倫來了！蘇富比將拍賣The Red Collection
蘇富比（Sotheby’s）與麥卡倫（The Macallan）宣布將於10月31日於倫敦慈善拍賣一組名為The Red Collection一組共6瓶的單一麥芽威士忌，該組威士忌的拍賣將為倫敦的City Harvest機構籌措善款；City Harvest致力於將倫敦過剩的食物重新分配到弱勢族群手中。由麥卡倫酒廠直送的The Red Collection，包括一瓶40年、一瓶50年、一瓶60年的單一麥芽威士忌，以及一瓶71年、一瓶74年的陳年之作，而第六瓶的年份更高達78年，不僅是麥卡倫酒廠釋出年份最高的威士忌，也是目前拍賣場上年份最高的威士忌。整組估價20萬英鎊起。預計將為「The Ultimate Whisky Collection Part II + More」專場拍賣揭開序幕。
這組威士忌的酒標特別是由西班牙藝術家Javi Aznarez繪製的，目前這款酒標僅有兩組，一組將會保留在麥卡倫的品牌資料庫中，另一組就是這次上拍拍的拍品上。The Red Collection的命名來自對麥卡倫深具意義的色彩紅色：品牌的創辦人Alexander Reid的姓氏是在蘇格蘭語彙中有「紅髮」之意， 1903年時酒廠的主人Roderick Kemp推出的The Macallan Choice Old系列也就以紅色酒標來和其他既有的威士忌做區隔。1980年代期間，紅色更代表麥卡倫的陳年佳釀，當時的主席Allan Shiach會在最高級的酒瓶上裝飾紅色緞帶標誌年份和價值。
The Red Collection每瓶酒都將裝在手工裝飾皮革的橡木箱中。其中三瓶酒也都會由麥卡倫的Master Whisky Maker Kirsteen Campbell女士親手簽名。而71年、74年、78年的酒則會由Lead Whisky Maker Sarah Burgess女士親手簽名。除了特別的The Red Collection，該場拍賣呈獻來自蘇格蘭、愛爾蘭、日本共逾35個著名酒廠作品，總估價80萬英鎊起。
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