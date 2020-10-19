快訊

「沙德爾」颱風最快今晚生成 未來這三天恐降大雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不描邊才可愛！LULU GUINNESS秋冬插畫家聯名新品登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Charlotte Mei聯名系列小狗鑰匙圈。圖／LULU GUINNESS提供
Charlotte Mei聯名系列小狗鑰匙圈。圖／LULU GUINNESS提供

今年春夏英國品牌LULU GUINNESS與倫敦插畫家Joey Yu合作推出聯名系列，刻畫出一個「瘋狂超市」。秋冬時節品牌再度帶來全新的聯名商品，這回找來的是插畫家Charlotte Mei，將她用色溫暖、畫風樸質可愛的作品風格融入包款和服裝等單品，感受獨特的「柔美野獸派」時尚魅力。

Charlotte Mei是立基於倫敦的藝術家和插畫家，作品持續在博物館、藝廊等處展出，更即將於安特衛普DE Studio舉辦個人展。她擅於用大塊色彩畫出主體、以不描邊的方式讓不同的顏色直接相連，而非精細描繪，物件的比例顯得更有想像力，充滿率真感。

這次Charlotte Mei為LULU GUINNESS繪製了小狗和兔子，還有人物臉孔，出現在托特包、衛衣、絲巾上，還有立體的玩偶鑰匙圈，無論是小細節的點綴或是搶眼的裝飾風格，都帶著濃厚的童趣，光用看的就有好心情！

LULU GUINNESS推出Charlotte Mei聯名系列。圖／摘自IG
LULU GUINNESS推出Charlotte Mei聯名系列。圖／摘自IG
Charlotte Mei聯名系列插畫托特包 (背面)。圖／LULU GUINNESS提供
Charlotte Mei聯名系列插畫托特包 (背面)。圖／LULU GUINNESS提供
Charlotte Mei聯名系列小狗鑰匙圈，2,980元。圖／LULU GUINNESS提供
Charlotte Mei聯名系列小狗鑰匙圈，2,980元。圖／LULU GUINNESS提供
Charlotte Mei聯名系列兔子鑰匙圈，2,980元。圖／LULU GUINNESS提供
Charlotte Mei聯名系列兔子鑰匙圈，2,980元。圖／LULU GUINNESS提供
Charlotte Mei聯名系列Cutie衛衣，5,280元。圖／LULU GUINNESS提供
Charlotte Mei聯名系列Cutie衛衣，5,280元。圖／LULU GUINNESS提供
Charlotte Mei擅於用大塊色彩畫出主體、以不描邊的方式讓不同的顏色直接相連，而非精細描繪，物件的比例顯得更有想像力，充滿率真感。圖／摘自IG
Charlotte Mei擅於用大塊色彩畫出主體、以不描邊的方式讓不同的顏色直接相連，而非精細描繪，物件的比例顯得更有想像力，充滿率真感。圖／摘自IG
Charlotte MeiCharlotte Mei聯名系列插畫托特包，10,800元。圖／LULU GUINNESS提供
Charlotte MeiCharlotte Mei聯名系列插畫托特包，10,800元。圖／LULU GUINNESS提供

插畫家 倫敦 品牌

延伸閱讀

恭喜！吳定謙閃婚插畫家懷孕報喜 吳念真要當阿公了

小鬼走後吳宗憲變了！吳姍儒消瘦現身「話裡藏玄機」

Lulu聯名偶像先滿足私慾 不跟老蕭腳步慢慢來

金曲31／隱藏版嘉賓太驚喜！唐綺陽、Lulu助攻魏如萱

相關新聞

不描邊才可愛！LULU GUINNESS秋冬插畫家聯名新品登場

今年春夏英國品牌LULU GUINNESS與倫敦插畫家Joey Yu合作推出聯名系列，刻畫出一個「瘋狂超市」。秋冬時節品...

三星QLED 8K電視成吳寶春新品靈感 3創意麵包限時推出

當連續14年全球銷售冠軍的三星電視遇到世界麵包冠軍師傅吳寶春，會迸出什麼火花？吳寶春以世上顏質最高的三星QLED 8K量...

「聲聲不息」台北好評完售 桃園場即將開演

「聲聲不息」雙鋼琴．說唱音樂會，由旅台多年的美籍音樂教授-范德騰，以及從小失明的天才鋼琴家-許哲誠聯手演出，這對20多年的師生情誼，克服異國文化與視覺障礙的雙重矛盾，將古典鋼琴演奏結合相聲，宣傳影片釋出後佳評如潮，台北場已全數銷售完畢，首場將於25日，在桃園市文化局演藝廳演出，節目更受到桃園市政府振興補助，限量購票享5折優惠。

前進香蕉王國趁現在 旗美馬拉松報名最後一天

馬拉松賽事除了沿路風景要美、好跑外，超狂、超澎湃的補給品更是跑團們津津樂道的話題之一，不少跑者是衝著琳瑯滿目的補給品而跑。「旗山美濃馬拉松」是全台唯一一場以香蕉為主題的賽事，由聯合數位文創與旗山、美濃兩地區公所合辦賽事，將於今年十二月六日登場。賽事報名至十月二十日截止，錯過再等一年！

秋日嗑海味 米其林一星Longtail新菜亮相

秋天來了，正是海鮮最肥美的季節。米其林一星餐廳Longtail即日起推出秋季菜單，選用紅甘、軟殼蟹、馬祖淡菜、石斑魚、胭...

擄獲GD大神的心！ 香奈兒珍珠鍊帶小包男女都適用

香奈兒今年秋冬推出許多搭配特殊造型背帶的皮件系列，在前陣子剛落幕的2021春夏高級時裝大秀上，韓國男星權志龍G-DRAG...

限量是殘酷的！ 麥卡倫Edition No.6於10月30日上市

每次發行都讓國內威士忌迷搶破頭的麥卡倫Edition No.6，將於10月30日於全台麥卡倫認證零售商同步上市。台灣愛丁...

銀座白石首推鑽石履歷 JOY COLORi設計師聯名未來鑽石

不論求婚或為自己添購珠寶，璀璨美鑽始終是超人氣首選。具有高於業界基準GIA、Sarine Light及CGL三重國際鑽石...

影／萬聖節將到 麗寶摩天輪燈光秀巫婆騎掃把飛天而來

這個月31日就是萬聖節，麗寶樂園渡假區推出許多主題活動，探索世界的花車遊行，今年首度開放讓兒童變裝參加，相當應景的還有推...

萊爾富10月21日開賣「極光綠」炫彩醫療口罩 限量3萬盒

國內口罩產能供應需求無虞，讓買口罩除了抵抗疫情，更成為防疫新生活時尚搭配的重要元素之一。萊爾富響應防疫新生活運動，繼「丹...

桂冠包餡小湯圓耍「萌」！森永牛奶糖內餡吃的是童年

天氣涼了，吃湯圓的季節已悄悄來臨！做到小湯圓也可以包餡的「桂冠包餡小湯圓」今年與台灣森永製菓聯名推出的「森永牛奶糖包餡小...

在地食材沙拉！地中海料理gonnaEXPRESS插旗忠孝SOGO

雄獅旅遊集團旗下的「gonna 共樂遊」，自2017年創立後，接連開設仁愛概念店、南港店。今年10月再以「gonnaEX...

熱門新聞

北北基宜大雨特報！颱風估周三形成 共伴效應恐致暴雨

一張圖看天氣！東西兩樣情 熱帶系統周三恐挾大雨來台

唐綺陽星座運勢週報：天蠍勿踩人底線 處女有投資機會

國人年就醫年花健保3.2萬 你花多少？查健康存摺新功能

追打流感疫苗「公費沒貨 自費搶嘸」

他想早退休領錢享樂！網推「做這事」35歲開領退休俸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。