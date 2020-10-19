不描邊才可愛！LULU GUINNESS秋冬插畫家聯名新品登場

今年春夏英國品牌LULU GUINNESS與倫敦插畫家Joey Yu合作推出聯名系列，刻畫出一個「瘋狂超市」。秋冬時節品牌再度帶來全新的聯名商品，這回找來的是插畫家Charlotte Mei，將她用色溫暖、畫風樸質可愛的作品風格融入包款和服裝等單品，感受獨特的「柔美野獸派」時尚魅力。

Charlotte Mei是立基於倫敦的藝術家和插畫家，作品持續在博物館、藝廊等處展出，更即將於安特衛普DE Studio舉辦個人展。她擅於用大塊色彩畫出主體、以不描邊的方式讓不同的顏色直接相連，而非精細描繪，物件的比例顯得更有想像力，充滿率真感。