聽新聞
test
0:00 / 0:00
三星QLED 8K電視成吳寶春新品靈感 3創意麵包限時推出
當連續14年全球銷售冠軍的三星電視遇到世界麵包冠軍師傅吳寶春，會迸出什麼火花？吳寶春以世上顏質最高的三星QLED 8K量子電視為靈感，設計出香酥泡菜麵包雞、三星蔥起司麵包與泡菜起司麵包共3款色香味俱全的創意新品，其中三星蔥起司麵包與泡菜起司麵包自即日起至11月16日共4週，於吳寶春麥方店臺北信義旗艦店、臺中劇院店、高雄旗艦店限定販售；而節慶限定、限量推出的香酥泡菜麵包雞，則自11月1日起接受11月26日感恩節和12月24日聖誕節2天取貨之預購。
吳寶春將麵包主體視為電視，豐富的內餡即如同三星QLED 8K量子電視的頂級規格般令人驚艷。其中，香酥泡菜麵包雞層層切開的驚喜，如同三星QLED 8K量子電視的多樣頂級功能，提供消費者多重享受；而三星蔥起司與泡菜起司麵包，則分別以台灣三星蔥與韓國泡菜作為原料，就像是三星QLED 8K量子電視滿足各種不同喜好的消費者需求。
三星2020年全新QLED 8K量子電視系列，除了有最高達99%螢幕占比的無邊際螢幕，超薄機身設計更幾乎可以完全融入家中牆面。功能上主打AI智慧升頻技術，即使觀看非8K畫質內容，也能透過AI智慧分析即時升級影像解析度；搭配OTS+魔術音效技術，讓聲音隨畫面影像移動，帶來環繞式的沉浸感及重低音震撼。另外還有自動明暗偵測、智慧抗噪模式，以及智慧音場調校技術，讓觀眾盡情享受視聽感官震撼。即日起至12月21日周年慶活動期間，購買三星8K電視指定機種，登錄即可享Galaxy 5G新機、Soundbar好禮2選1。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言