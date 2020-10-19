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三星QLED 8K電視成吳寶春新品靈感 3創意麵包限時推出

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
當電視冠軍三星QLED 8K遇上麵包冠軍吳寶春，帶來征服視覺與味覺的雙重饗宴。圖／台灣三星電子提供
當電視冠軍三星QLED 8K遇上麵包冠軍吳寶春，帶來征服視覺與味覺的雙重饗宴。圖／台灣三星電子提供

當連續14年全球銷售冠軍的三星電視遇到世界麵包冠軍師傅吳寶春，會迸出什麼火花？吳寶春以世上顏質最高的三星QLED 8K量子電視為靈感，設計出香酥泡菜麵包雞、三星蔥起司麵包與泡菜起司麵包共3款色香味俱全的創意新品，其中三星蔥起司麵包與泡菜起司麵包自即日起至11月16日共4週，於吳寶春麥方店臺北信義旗艦店、臺中劇院店、高雄旗艦店限定販售；而節慶限定、限量推出的香酥泡菜麵包雞，則自11月1日起接受11月26日感恩節和12月24日聖誕節2天取貨之預購。

吳寶春將麵包主體視為電視，豐富的內餡即如同三星QLED 8K量子電視的頂級規格般令人驚艷。其中，香酥泡菜麵包雞層層切開的驚喜，如同三星QLED 8K量子電視的多樣頂級功能，提供消費者多重享受；而三星蔥起司與泡菜起司麵包，則分別以台灣三星蔥與韓國泡菜作為原料，就像是三星QLED 8K量子電視滿足各種不同喜好的消費者需求。

三星2020年全新QLED 8K量子電視系列，除了有最高達99%螢幕占比的無邊際螢幕，超薄機身設計更幾乎可以完全融入家中牆面。功能上主打AI智慧升頻技術，即使觀看非8K畫質內容，也能透過AI智慧分析即時升級影像解析度；搭配OTS+魔術音效技術，讓聲音隨畫面影像移動，帶來環繞式的沉浸感及重低音震撼。另外還有自動明暗偵測、智慧抗噪模式，以及智慧音場調校技術，讓觀眾盡情享受視聽感官震撼。即日起至12月21日周年慶活動期間，購買三星8K電視指定機種，登錄即可享Galaxy 5G新機、Soundbar好禮2選1。

吳寶春師傅以三星QLED 8K量子電視為靈感，設計出香酥泡菜麵包雞、三星蔥起司麵包與泡菜起司麵包。記者黃筱晴／攝影
吳寶春師傅以三星QLED 8K量子電視為靈感，設計出香酥泡菜麵包雞、三星蔥起司麵包與泡菜起司麵包。記者黃筱晴／攝影
吳寶春師傅以三星QLED 8K量子電視為靈感，設計出香酥泡菜麵包雞、三星蔥起司麵包與泡菜起司麵包。圖／台灣三星電子提供
吳寶春師傅以三星QLED 8K量子電視為靈感，設計出香酥泡菜麵包雞、三星蔥起司麵包與泡菜起司麵包。圖／台灣三星電子提供

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