三星QLED 8K電視成吳寶春新品靈感 3創意麵包限時推出

當連續14年全球銷售冠軍的三星電視遇到世界麵包冠軍師傅吳寶春，會迸出什麼火花？吳寶春以世上顏質最高的三星QLED 8K量子電視為靈感，設計出香酥泡菜麵包雞、三星蔥起司麵包與泡菜起司麵包共3款色香味俱全的創意新品，其中三星蔥起司麵包與泡菜起司麵包自即日起至11月16日共4週，於吳寶春麥方店臺北信義旗艦店、臺中劇院店、高雄旗艦店限定販售；而節慶限定、限量推出的香酥泡菜麵包雞，則自11月1日起接受11月26日感恩節和12月24日聖誕節2天取貨之預購。

吳寶春將麵包主體視為電視，豐富的內餡即如同三星QLED 8K量子電視的頂級規格般令人驚艷。其中，香酥泡菜麵包雞層層切開的驚喜，如同三星QLED 8K量子電視的多樣頂級功能，提供消費者多重享受；而三星蔥起司與泡菜起司麵包，則分別以台灣三星蔥與韓國泡菜作為原料，就像是三星QLED 8K量子電視滿足各種不同喜好的消費者需求。