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前進香蕉王國趁現在 旗美馬拉松報名最後一天

聯合新聞網 / 聯合數位文創
「旗山美濃馬拉松」賽事報名截止日至2020年10月20日，歡迎跑者揪團南下共襄盛舉，以健康跑馬終結2020年。圖／聯合數位文創提供
「旗山美濃馬拉松」賽事報名截止日至2020年10月20日，歡迎跑者揪團南下共襄盛舉，以健康跑馬終結2020年。圖／聯合數位文創提供

馬拉松賽事除了沿路風景要美、好跑外，超狂、超澎湃的補給品更是跑團們津津樂道的話題之一，不少跑者是衝著琳瑯滿目的補給品而跑。「旗山美濃馬拉松」是全台唯一一場以香蕉為主題的賽事，由聯合數位文創與旗山、美濃兩地區公所合辦賽事，將於今年十二月六日登場。賽事報名至十月二十日截止，錯過再等一年！

今年的賽道補給加碼升級，大幅度加入美濃特色美食，如美濃粄條、美濃客家美食坊糕點、美濃野蓮土司等，選用美濃農特產且鹹甜都有，滿足不同口味喜好、無限補給，讓跑友跑馬時就可以嚐盡道地好滋味。

再加上，旗山素有「香蕉王國」的美名，出產香蕉數量居全國之冠，此次參賽的選手們可是大有口福，補給站羅列各式的香蕉創意美食有香蕉湯、香蕉蛋糕、香蕉蛋捲等，未吃就先在官方粉絲團與跑馬團中造成熱烈討論。

主辦單位表示香蕉是營養價值高的水果，所以採購大量香蕉以及美濃特色小點，就希望所有選手都能開心出賽，人人留下好印象，帶動旗山美濃在地觀光，讓更多人親腳跑過這片山城風景。

報名最後一天，主辦單位為鼓勵爸媽們帶上小朋友一起加入健康活力滿點的香蕉馬拉松，祭出報名繳費抽猴腮雷大浴巾，詳情請上「旗美馬拉松」官方粉絲專頁搜尋。

●「旗美馬拉松」報名至十月二十日，路跑賽事於十二月六日熱力開跑。賽事相關資訊請上 iRunner愛跑趣Klook報名官網「旗美馬拉松」官方粉絲專頁，路跑消息依此等公告為主，或電洽（02）7721-6955 #2。

香蕉 美濃 馬拉松

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