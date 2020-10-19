「聲聲不息」台北好評完售 桃園場即將開演

「聲聲不息」雙鋼琴．說唱音樂會，由旅台多年的美籍音樂教授-范德騰，以及從小失明的天才鋼琴家-許哲誠聯手演出，這對20多年的師生情誼，克服異國文化與視覺障礙的雙重矛盾，將古典鋼琴演奏結合相聲，宣傳影片釋出後佳評如潮，台北場已全數銷售完畢，首場將於25日，在桃園市文化局演藝廳演出，節目更受到桃園市政府振興補助，限量購票享5折優惠。

隨著演出在即，表演者范德騰與許哲誠勤跑宣傳活動，范德騰老師更因意外摔傷腳，卻仍杵著拐杖，而許哲誠也克服不便，努力上遍節目宣傳，包含曾獲廣播13金的正聲電台主持人張翰揚、IC知音主持人柳百珊、知名Youtube頻道笑哈哈江老師等人皆給予節目好評推薦、其中POP Radio電臺臺長林書煒也表示「有趣、有創意又富有生命力的表演，千萬不要錯過這場感動的音樂盛宴！」，給予表演極大支持。

由聯合數位文創及歐普思音樂藝術共同主辦，嘉強電子贊助之「聲聲不息」雙鋼琴．說唱音樂會，今年10月將於桃園市文化局演藝廳，以及國家表演藝術中心下轄三館台北國家音樂廳、台中國家歌劇院與高雄衛武營，巡迴演出，目前台北場已熱銷完售，桃園場更推出振興5折優惠，購買人戶籍不限，數量有限，售完為止，欲瞭解更多詳情請上 udn售票網 或 官網查詢 。