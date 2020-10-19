快訊

「沙德爾」颱風最快今晚生成 未來這三天恐降大雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「聲聲不息」台北好評完售 桃園場即將開演

聯合新聞網 / 聯合數位文創
「聲聲不息」雙鋼琴．說唱音樂會開演在即，表演者范德騰及許哲誠老師努力上遍各大宣傳，表演也獲得各方音樂及廣播人士大力推薦。圖／聯合數位文創 提供
「聲聲不息」雙鋼琴．說唱音樂會開演在即，表演者范德騰及許哲誠老師努力上遍各大宣傳，表演也獲得各方音樂及廣播人士大力推薦。圖／聯合數位文創 提供

「聲聲不息」雙鋼琴．說唱音樂會，由旅台多年的美籍音樂教授-范德騰，以及從小失明的天才鋼琴家-許哲誠聯手演出，這對20多年的師生情誼，克服異國文化與視覺障礙的雙重矛盾，將古典鋼琴演奏結合相聲，宣傳影片釋出後佳評如潮，台北場已全數銷售完畢，首場將於25日，在桃園市文化局演藝廳演出，節目更受到桃園市政府振興補助，限量購票享5折優惠。

隨著演出在即，表演者范德騰與許哲誠勤跑宣傳活動，范德騰老師更因意外摔傷腳，卻仍杵著拐杖，而許哲誠也克服不便，努力上遍節目宣傳，包含曾獲廣播13金的正聲電台主持人張翰揚、IC知音主持人柳百珊、知名Youtube頻道笑哈哈江老師等人皆給予節目好評推薦、其中POP Radio電臺臺長林書煒也表示「有趣、有創意又富有生命力的表演，千萬不要錯過這場感動的音樂盛宴！」，給予表演極大支持。

由聯合數位文創及歐普思音樂藝術共同主辦，嘉強電子贊助之「聲聲不息」雙鋼琴．說唱音樂會，今年10月將於桃園市文化局演藝廳，以及國家表演藝術中心下轄三館台北國家音樂廳、台中國家歌劇院與高雄衛武營，巡迴演出，目前台北場已熱銷完售，桃園場更推出振興5折優惠，購買人戶籍不限，數量有限，售完為止，欲瞭解更多詳情請上udn售票網官網查詢

「聲聲不息」雙鋼琴．說唱音樂會開演在即，表演者范德騰及許哲誠老師努力上遍各大宣傳，表演也獲得各方音樂及廣播人士大力推薦。圖／聯合數位文創 提供
「聲聲不息」雙鋼琴．說唱音樂會開演在即，表演者范德騰及許哲誠老師努力上遍各大宣傳，表演也獲得各方音樂及廣播人士大力推薦。圖／聯合數位文創 提供

文化局 音樂會

延伸閱讀

影／驚！桃園轎車輾壓騎士人車 9民眾抬車救人

桃園水情拉警報 今早舉行抗旱應變會議

燒肉牛肉米粉美食進駐 桃園百貨掀美食客源戰

雙北用水無虞 桃園至台中黃燈

相關新聞

不描邊才可愛！LULU GUINNESS秋冬插畫家聯名新品登場

今年春夏英國品牌LULU GUINNESS與倫敦插畫家Joey Yu合作推出聯名系列，刻畫出一個「瘋狂超市」。秋冬時節品...

三星QLED 8K電視成吳寶春新品靈感 3創意麵包限時推出

當連續14年全球銷售冠軍的三星電視遇到世界麵包冠軍師傅吳寶春，會迸出什麼火花？吳寶春以世上顏質最高的三星QLED 8K量...

「聲聲不息」台北好評完售 桃園場即將開演

「聲聲不息」雙鋼琴．說唱音樂會，由旅台多年的美籍音樂教授-范德騰，以及從小失明的天才鋼琴家-許哲誠聯手演出，這對20多年的師生情誼，克服異國文化與視覺障礙的雙重矛盾，將古典鋼琴演奏結合相聲，宣傳影片釋出後佳評如潮，台北場已全數銷售完畢，首場將於25日，在桃園市文化局演藝廳演出，節目更受到桃園市政府振興補助，限量購票享5折優惠。

前進香蕉王國趁現在 旗美馬拉松報名最後一天

馬拉松賽事除了沿路風景要美、好跑外，超狂、超澎湃的補給品更是跑團們津津樂道的話題之一，不少跑者是衝著琳瑯滿目的補給品而跑。「旗山美濃馬拉松」是全台唯一一場以香蕉為主題的賽事，由聯合數位文創與旗山、美濃兩地區公所合辦賽事，將於今年十二月六日登場。賽事報名至十月二十日截止，錯過再等一年！

秋日嗑海味 米其林一星Longtail新菜亮相

秋天來了，正是海鮮最肥美的季節。米其林一星餐廳Longtail即日起推出秋季菜單，選用紅甘、軟殼蟹、馬祖淡菜、石斑魚、胭...

擄獲GD大神的心！ 香奈兒珍珠鍊帶小包男女都適用

香奈兒今年秋冬推出許多搭配特殊造型背帶的皮件系列，在前陣子剛落幕的2021春夏高級時裝大秀上，韓國男星權志龍G-DRAG...

限量是殘酷的！ 麥卡倫Edition No.6於10月30日上市

每次發行都讓國內威士忌迷搶破頭的麥卡倫Edition No.6，將於10月30日於全台麥卡倫認證零售商同步上市。台灣愛丁...

銀座白石首推鑽石履歷 JOY COLORi設計師聯名未來鑽石

不論求婚或為自己添購珠寶，璀璨美鑽始終是超人氣首選。具有高於業界基準GIA、Sarine Light及CGL三重國際鑽石...

影／萬聖節將到 麗寶摩天輪燈光秀巫婆騎掃把飛天而來

這個月31日就是萬聖節，麗寶樂園渡假區推出許多主題活動，探索世界的花車遊行，今年首度開放讓兒童變裝參加，相當應景的還有推...

萊爾富10月21日開賣「極光綠」炫彩醫療口罩 限量3萬盒

國內口罩產能供應需求無虞，讓買口罩除了抵抗疫情，更成為防疫新生活時尚搭配的重要元素之一。萊爾富響應防疫新生活運動，繼「丹...

桂冠包餡小湯圓耍「萌」！森永牛奶糖內餡吃的是童年

天氣涼了，吃湯圓的季節已悄悄來臨！做到小湯圓也可以包餡的「桂冠包餡小湯圓」今年與台灣森永製菓聯名推出的「森永牛奶糖包餡小...

在地食材沙拉！地中海料理gonnaEXPRESS插旗忠孝SOGO

雄獅旅遊集團旗下的「gonna 共樂遊」，自2017年創立後，接連開設仁愛概念店、南港店。今年10月再以「gonnaEX...

熱門新聞

北北基宜大雨特報！颱風估周三形成 共伴效應恐致暴雨

一張圖看天氣！東西兩樣情 熱帶系統周三恐挾大雨來台

唐綺陽星座運勢週報：天蠍勿踩人底線 處女有投資機會

國人年就醫年花健保3.2萬 你花多少？查健康存摺新功能

追打流感疫苗「公費沒貨 自費搶嘸」

他想早退休領錢享樂！網推「做這事」35歲開領退休俸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。