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秋日嗑海味 米其林一星Longtail新菜亮相

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
胭脂蝦麵、海膽番茄醬、海藻、九層塔。圖／Longtail提供。
胭脂蝦麵、海膽番茄醬、海藻、九層塔。圖／Longtail提供。

秋天來了，正是海鮮最肥美的季節。米其林一星餐廳Longtail即日起推出秋季菜單，選用紅甘、軟殼蟹、馬祖淡菜、石斑魚、胭脂蝦等秋旬鮮味，搭配台東釋迦、舞菇、堅果等秋日大地獻禮，佐以各式香草、香料，堆疊出專屬秋季的豐饒美味。

秋季正值品蟹好時節，酥炸軟殼蟹鬆脆鮮甜，搭配帶有似芥末微辛嗆滋 味的細葉碎米薺，炸至酥香的大蒜、乾蔥、辣椒、豆酥鋪灑在小黃瓜優 格醬，酸爽之餘更賦予避風塘炒蟹的甘口焦香，咖哩葉粉末增添香氣厚度，炙烤舞菇增添秋季風味。

台灣龍虎斑則刷上自製的韓式辣醬明火燒烤，撒白芝麻，肉質軟嫩帶有韓式辣 醬甜辣香濃，搭配鮮香酥脆炸魚皮，與軟糯的馬鈴薯麵疙口感形成對比，倒入香氣清新與海鮮絕配的茴香茶，佐清炒大豆苗、英國水芹、及 帶有淡雅香氣的青銅茴香，平衡濃重滋味。

大溪漁港胭脂蝦則先略煎過，引出鮮香風味，維持半生熟享用其甘美彈牙口感， 義大利麵充分吸取北海道赤海膽融合自製蕃茄醬的甘鮮濃郁滋味，拌入海帶芽呼應胭脂蝦與海膽的海潮鮮味，九層塔油、胭脂蝦頭油讓味蕾瀰漫鮮香惹味，最後加上些許柚子汁、日本青柚皮的酸香，將鮮味提升至更高層次。

林明健（Chef Kin）為Longtail主廚及經營者，20年多國料理經驗與豐富閱歷，型塑出獨特烹調哲學，融合各國料理手法與創意呈現當代料理，運用優質在地食材與現代烹飪技法，展現國際級美味。

Longtail主廚與經營者林明健。圖／Longtail提供。
Longtail主廚與經營者林明健。圖／Longtail提供。
石斑魚、韓式辣醬、馬鈴薯麵疙瘩、茴香。圖／Longtail提供。
石斑魚、韓式辣醬、馬鈴薯麵疙瘩、茴香。圖／Longtail提供。
香脆軟殼蟹、酸奶、舞菇、咖哩葉。圖／Longtail提供。
香脆軟殼蟹、酸奶、舞菇、咖哩葉。圖／Longtail提供。

海鮮 海膽 義大利

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