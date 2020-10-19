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擄獲GD大神的心！ 香奈兒珍珠鍊帶小包男女都適用
香奈兒今年秋冬推出許多搭配特殊造型背帶的皮件系列，在前陣子剛落幕的2021春夏高級時裝大秀上，韓國男星權志龍G-DRAGON就背上一款珍珠鍊帶小包現身，融合優雅與俏皮青春感的設計超搶眼。
其實香奈兒與珍珠之間一直有深刻的連結，許多人印象深刻的那張嘉柏麗香奈兒（Chanel Gabrielle，人稱Coco Chanel）照片上就可以看見戴著珍珠項鍊的她，她也曾說過「女人如果只能擁有一件珠寶，必是珍珠。」在日後由前任藝術總監卡爾拉格斐設計的服裝上也都經常可以見到珍珠裝飾珠寶的身影。
而擅長在品牌經典中注入創新實用元素的現任藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard），在今年秋冬巧妙把珍珠幻化為皮件背帶，GD戴的那款黑色菱格紋小包當初在秀上一出現就備受矚目，配戴的方式多變，不只可以斜跨背在胸前，也可以當作腰包、單肩背等，經典可愛。以同樣概念打造的還有皮夾，聰明地讓這些實用的小皮件也可以當作飾品佩戴。另外，如果喜歡浪漫一點的風格，也可以選擇荷葉邊裝飾背帶款的小皮件，同樣也是維吉妮維婭在本季注入更多女性元素的代表性設計。
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