擄獲GD大神的心！ 香奈兒珍珠鍊帶小包男女都適用

香奈兒今年秋冬推出許多搭配特殊造型背帶的皮件系列，在前陣子剛落幕的2021春夏高級時裝大秀上，韓國男星權志龍G-DRAGON就背上一款珍珠鍊帶小包現身，融合優雅與俏皮青春感的設計超搶眼。

其實香奈兒與珍珠之間一直有深刻的連結，許多人印象深刻的那張嘉柏麗香奈兒（Chanel Gabrielle，人稱Coco Chanel）照片上就可以看見戴著珍珠項鍊的她，她也曾說過「女人如果只能擁有一件珠寶，必是珍珠。」在日後由前任藝術總監卡爾拉格斐設計的服裝上也都經常可以見到珍珠裝飾珠寶的身影。