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限量是殘酷的！ 麥卡倫Edition No.6於10月30日上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
麥卡倫釀酒師Steven Bremner。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫釀酒師Steven Bremner。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

每次發行都讓國內威士忌迷搶破頭的麥卡倫Edition No.6，將於10月30日於全台麥卡倫認證零售商同步上市。台灣愛丁頓表示，詳細販售訊息與大家最關切的商品庫存，將以各門市店內公告以及實際狀況為準。

過去兩年麥卡倫Edition系列在台灣發行時，都發生瘋搶熱潮。2018年上市的麥卡倫Edition NO.4採網路預購，破天荒在3分鐘之內完售；2019年上市的麥卡倫Edition NO.5則採現場排隊發放號碼牌方式決定排序，台北（1800瓶）、台中（1100瓶）、台南（1100瓶）都在最短時間內銷售一空。

今年麥卡倫Edition No.6上市，台灣愛丁頓選擇在全台麥卡倫認證零售商同步上市，將販售主導權交給全台認證零售商，也讓更多消費者有機會就近買到這支酒。

對麥卡倫來說，發行麥卡倫Edition系列的最大意義，在於除了證明麥卡倫不僅能以高年份珍稀酒款，屢次刷新國際拍賣紀錄外，更證明了麥卡倫還有本事憑空開創出無年份威士忌的收藏熱潮。

麥卡倫Edition No.6以蘇格蘭傳奇斯佩河為靈感，匯集麥卡倫的釣魚嚮導、兩世紀飛蠅釣具品牌Hardy、保育鮭魚超過半世紀的大西洋鮭魚信託基金（Atlantic Salmon Trust），一同完成瓶中的斯佩河風景，為麥卡倫Edition系列劃下「永續」的句點。

Edition No.6以五種橡木桶詮釋五部與河流相關的獨特故事──Tevasa美國橡木桶代表生機勃勃的斯佩河、José Miguel Martin歐洲橡木桶代表睿智的釣魚嚮導、Tevasa歐洲橡木桶代表Hardy百年釣具的細膩、Vasyma美國橡木桶代表麥卡倫製酒工藝，以及神祕的特製雪莉桶，代表蹤跡莫測的大西洋鮭魚。

在充滿年代感的深古銅酒色中，帶有極複雜的風味與深度結構，象徵斯佩河的蓬勃生機，最初散發著新鮮水果，肉荳蔻和太妃糖的香氣，融合橡木和成熟李子、活力甜橙和肉桂的風味，最後發展成奔放的香料與水果、奶油巧克力和烤燕麥。

麥卡倫釀酒師Steven Bremner表示：「從200年前的威士忌製作初期開始，麥卡倫就受到自然界的強烈啟發並與之息息相關。」純淨的斯佩河是世界上最大的河流之一，是麥卡倫威士忌的血液，瀕危的野生大西洋鮭魚與各種野生動物在這裡和諧共生，而Edition No.6則是麥卡倫倡導河流永續發展的印記。

麥卡倫Edition No.6最終章，酒精濃度48.6%，建議售價3,300元。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫Edition No.6最終章，酒精濃度48.6%，建議售價3,300元。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫Edition系列於2015年誕生，至今全系列6酒款發行完畢。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫Edition系列於2015年誕生，至今全系列6酒款發行完畢。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫Edition No.6以蘇格蘭傳奇斯佩河為靈感，成為酒瓶裡的斯佩河風景。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫Edition No.6以蘇格蘭傳奇斯佩河為靈感，成為酒瓶裡的斯佩河風景。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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