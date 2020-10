銀座白石首推鑽石履歷 JOY COLORi設計師聯名未來鑽石

不論求婚或為自己添購珠寶,璀璨美鑽始終是超人氣首選。具有高於業界基準GIA、Sarine Light及CGL三重國際鑽石檢定認證的日本首席婚鑽珠寶品牌銀座白石(GINZA DIAMOND SHIRAISHI),今年率先引進以色列Sarine Light鑽石光澤鑑定系統及全台唯一獨家全新升級的Sarine Light Diamond Journey系統,則彷彿提供鑽石來到面前所經歷的履歷般,別具紀念意義。而專門引進實驗室培育人造「未來鑽石」的珠寶店JOY COLORi,則找來前Hearts on Fire的設計師Ilaria Lanzoni推出全新多達10款的鍊墜和鑽戒作品「遇見·你」系列。

銀座白石所引進的Sarine Light鑽石光澤鑑定系統,透過全角度鑽石火光分析儀,以「AI(人工智慧)」就「白光」、「閃光」、「火光」、「對稱光」四大火光重點分級鑽石,由高至低分別為Ultimate、Premium、Classic、Low,讓消費者可從此系統檢驗自己選購的鑽石。而升級的Sarine Light Diamond Journey系統,則能看到鑽石切割前的原石樣貌及鑽石的製程(mapping process)。凡購買Diamond Journey系統鑽石即可獲得比照原石樣貌產製的3D原石模型作為永久的紀念。除此之外,即日起至10月31日止,全台門市皆享對戒95折及加碼百貨週慶折扣,另消費滿12萬元即贈限量時尚小家電,以上優惠皆可搭配百貨周年慶優惠使用。