銀座白石首推鑽石履歷 JOY COLORi設計師聯名未來鑽石
不論求婚或為自己添購珠寶，璀璨美鑽始終是超人氣首選。具有高於業界基準GIA、Sarine Light及CGL三重國際鑽石檢定認證的日本首席婚鑽珠寶品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI），今年率先引進以色列Sarine Light鑽石光澤鑑定系統及全台唯一獨家全新升級的Sarine Light Diamond Journey系統，則彷彿提供鑽石來到面前所經歷的履歷般，別具紀念意義。而專門引進實驗室培育人造「未來鑽石」的珠寶店JOY COLORi，則找來前Hearts on Fire的設計師Ilaria Lanzoni推出全新多達10款的鍊墜和鑽戒作品「遇見·你」系列。
銀座白石所引進的Sarine Light鑽石光澤鑑定系統，透過全角度鑽石火光分析儀，以「AI（人工智慧）」就「白光」、「閃光」、「火光」、「對稱光」四大火光重點分級鑽石，由高至低分別為Ultimate、Premium、Classic、Low，讓消費者可從此系統檢驗自己選購的鑽石。而升級的Sarine Light Diamond Journey系統，則能看到鑽石切割前的原石樣貌及鑽石的製程（mapping process）。凡購買Diamond Journey系統鑽石即可獲得比照原石樣貌產製的3D原石模型作為永久的紀念。除此之外，即日起至10月31日止，全台門市皆享對戒95折及加碼百貨週慶折扣，另消費滿12萬元即贈限量時尚小家電，以上優惠皆可搭配百貨周年慶優惠使用。
國際知名珠寶設計師Ilaria Lanzoni首次與台灣珠寶店JOY COLORi合作的，「遇見·你」系列，以「Love Is Always In The Air」為靈感，是設計師首度以實驗室培育的「未來鑽石」。達10款的全新設計中，除了一般婚嫁鑽石，此次「榮耀桂冠」鑽戒的設計更針對喜歡大克拉的消費者，周圍由一圈鑽石圍繞的主鑽2克拉起。JOY COLORi引進的未來鑽石品牌，除了是世界上唯一一個獲得零碳排放的鑽石品牌Diamond Foundry音李奧納多投資而聲名大噪，亦有來自全世界優質完美車工的未來鑽石。
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