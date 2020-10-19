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影／萬聖節將到 麗寶摩天輪燈光秀巫婆騎掃把飛天而來
這個月31日就是萬聖節，麗寶樂園渡假區推出許多主題活動，探索世界的花車遊行，今年首度開放讓兒童變裝參加，相當應景的還有推出骷髏人體餐，可以玩trick-or-treat討糖果的萬聖親子套票，天空之夢摩天輪從即日起播放萬聖主題燈光秀，巫婆、幽靈現身夜空、飛越天際，萬聖節活動一路到10月31日。
探索世界的花車遊行推出「DADA萬聖狂想曲」，由亡靈新娘、骷髏舞者、黑魔女伴隨著巨蛇與鬼魂花車，今年更開放5到12歲兒童，換上最酷、最好玩的萬聖裝扮，即可免費報名花車遊行隊伍，每天限15位小朋友參加。
萬聖節的經典活動之一就是「trick-or-treat」，麗寶樂園今年推出親子套票，包含一名全票、一名12歲以下兒童門票，還搭配一個南瓜桶，全套1099元，小朋友可以憑此限量南瓜桶，至指定商店與遊樂設施向現場人員討糖果；雙人饗宴套票，包含雙人門票+雙人饗宴套餐1份，每套1599，玩樂園還可以品嘗到萬聖人體大餐，以骷顱頭、美味雞翅與煙燻香腸製作而成的萬聖限定特餐，搭配店內以蜘蛛網和墓碑打造的氛圍。
全台最大摩天輪「天空之夢」，響應萬聖節，即日起至10月31日、每晚7點至隔天清晨5點燈光秀，將出現巫婆、骷髏頭、南瓜、蝙蝠、貓頭鷹與幽靈等多種圖案，每60秒輪播一次。
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