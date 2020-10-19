萊爾富10月21日開賣「極光綠」炫彩醫療口罩 限量3萬盒

國內口罩產能供應需求無虞，讓買口罩除了抵抗疫情，更成為防疫新生活時尚搭配的重要元素之一。萊爾富響應防疫新生活運動，繼「丹寧玫瑰」、「冰河藍」、「薰衣紫」、「淡橙橘」、「夜霓紫」、「軍墨綠」、「曜石黑」等不同顏色的醫療口罩，預計將於10月21日20：00再推出新色系「極光綠」醫療口罩預購，全台限量3萬盒。

近期仿冒與劣偽國家隊醫療口罩連環爆，造成民眾恐慌。萊爾富推出的萊潔炫彩口罩系列為目前台灣唯一通過3E過濾標準：BFE細菌過濾99%以上、VFE病毒過濾99%以上、PFE微粒過濾95%以上的醫療口罩，於1萬等級無菌室生產，擁有獨家滅菌加工製程。這次再推出宛如極光般的搶眼螢光綠口罩，將於10月21日20：00透過萊爾富Life-ET機台（無藥商門市及特殊門市除外）進行預購，限量售完為止，每盒50入，售價399元，1人限購1盒（不能代購）。