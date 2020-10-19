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萊爾富10月21日開賣「極光綠」炫彩醫療口罩 限量3萬盒

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
萊爾富10月21日晚上8點開賣3萬盒「極光綠」醫療口罩，每盒50入，售價399元， 1人限購1盒。圖／萊爾富提供
萊爾富10月21日晚上8點開賣3萬盒「極光綠」醫療口罩，每盒50入，售價399元， 1人限購1盒。圖／萊爾富提供

國內口罩產能供應需求無虞，讓買口罩除了抵抗疫情，更成為防疫新生活時尚搭配的重要元素之一。萊爾富響應防疫新生活運動，繼「丹寧玫瑰」、「冰河藍」、「薰衣紫」、「淡橙橘」、「夜霓紫」、「軍墨綠」、「曜石黑」等不同顏色的醫療口罩，預計將於10月21日20：00再推出新色系「極光綠」醫療口罩預購，全台限量3萬盒。

近期仿冒與劣偽國家隊醫療口罩連環爆，造成民眾恐慌。萊爾富推出的萊潔炫彩口罩系列為目前台灣唯一通過3E過濾標準：BFE細菌過濾99%以上、VFE病毒過濾99%以上、PFE微粒過濾95%以上的醫療口罩，於1萬等級無菌室生產，擁有獨家滅菌加工製程。這次再推出宛如極光般的搶眼螢光綠口罩，將於10月21日20：00透過萊爾富Life-ET機台（無藥商門市及特殊門市除外）進行預購，限量售完為止，每盒50入，售價399元，1人限購1盒（不能代購）。

預購流程如下，於Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」，手機會收到一組簡訊「驗證碼」，將收到的「驗證碼」輸入機台進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃檯繳費」，不到1分鐘就能快速完成預訂，於11月4日後再回原購買門市取貨。

萊爾富將陸續推出11款台灣製造的萊潔炫彩系列醫療防護口罩。圖／萊爾富提供
萊爾富將陸續推出11款台灣製造的萊潔炫彩系列醫療防護口罩。圖／萊爾富提供
萊爾富響應防疫新生活運動，10月21日晚上8點於門市Life-ET機台再推出新色系「極光綠」醫療口罩預購。圖／萊爾富提供
萊爾富響應防疫新生活運動，10月21日晚上8點於門市Life-ET機台再推出新色系「極光綠」醫療口罩預購。圖／萊爾富提供

口罩 極光 疫情

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