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在地食材沙拉！地中海料理gonnaEXPRESS插旗忠孝SOGO

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
忠孝店限定「泰式彩虹雞肉黎麥沙拉」，每份270。圖／雄獅提供
忠孝店限定「泰式彩虹雞肉黎麥沙拉」，每份270。圖／雄獅提供

雄獅旅遊集團旗下的「gonna 共樂遊」，自2017年創立後，接連開設仁愛概念店、南港店。今年10月再以「gonnaEXPRESS」的型態，進駐台北忠孝SOGO，提供地中海風格料理。即日起至10月30日期間，購買主餐即可獲得「gonna精選今日湯」一份。

GonnaEXPRESS延續品牌概念，挑選在地小農蔬菜、原生穀物、好肉做為食材，以地中海風格的料理手法調理。「超營養農家沙拉」，以蘿美生菜、烤蘿蔔、烤甜椒、烤青花菜等食材，拌入醬汁後，再放上水煮蛋登場，每份250元。「舒肥雞烤蔬菜羽衣甘藍沙拉」以小農直送的羽衣甘藍，配上舒肥烤雞肉，以及鷹嘴豆、毛豆、紫甘藍等配菜，每份340元。另外還有優格燕麥炸去骨雞腿、亞洲風胡麻雞肉藜麥沙拉等料理。其中「泰式彩虹雞肉黎麥沙拉」乃是忠孝店限定新菜，以烤舒肥雞胸肉加上高山高麗菜、紅甜椒、紫高麗等蔬菜，每份270。

針對忠孝 SOGO 的商圈特性，gonnaEXPRESS 也推出「自選好肉好菜」組合菜單，消費者可以自由搭配1份優質蛋白質及3份在地小農蔬菜，包括有舒肥雞胸肉、爐烤台灣活菌豬、爐烤美國自然牛等蛋白質選擇，並有里昂風炒野菇時蔬佐豆子、油封拇指洋芋與芋艿、「酸奶乳酪拌雙瓜等配菜。

gonnaExpress SOGO忠孝店已於10月中旬開幕。即日起至10月31日期間，購買主餐，即可獲得「gonna精選今日湯」一份，加入LINE 好友，則可獲得「gonnaExpress 50元抵用劵」。

gonnaEXPRESS 提供有「自選好肉好菜」組合菜單。圖／雄獅提供
gonnaEXPRESS 提供有「自選好肉好菜」組合菜單。圖／雄獅提供

SOGO 地中海

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