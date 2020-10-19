免排隊就能吃「阜杭豆漿」 7-ELEVEN推聯名經典飯糰

尖峰時段趕著打卡，讓許多上班族難以好好吃頓早餐。7-ELEVEN搶攻上千億元的早餐市場商機，除了提供超過20種台式早餐選擇，更針對民眾最愛、料多飽足的台式飯糰不斷推出驚喜新品。這次首度攜手《台北米其林指南》必比登推介的早餐名店「阜杭豆漿」，推出「阜杭豆漿經典飯糰」，讓民眾不用早起排隊卡位，24小時隨時吃到台北最火紅的人氣早餐。

擁有60年以上歷史的「阜杭豆漿」，天天店面都上演大排長龍的景象，這次7-ELEVEN邀請阜杭豆漿師傅技術指導，歷時半年研發，終於將店內必點招牌之一的經典飯糰原味重現。聯名新品「阜杭豆漿經典飯糰」以原味肉鬆搭配辣味菜脯、烤蛋條，配上焙烤麵包條，鮮食廠將麵包條高溫焙烤後，呈現如師傅現做般的香氣和酥脆口感；米飯部分，加熱後吃起來更是粒粒分明、香Q有彈性。

即日起至11月2日推出「隨時選」優惠，阜杭豆漿經典飯糰等指定鮮食商品，搭配指定CITY CAFE、CITY TEA現萃茶或指定飲料省15元；10月21日起至11月3日使用OPEN POINT會員好康優惠點數，25點即可兌換阜杭豆漿經典飯糰一份，數量有限、換完為止。