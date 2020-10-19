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免排隊就能吃「阜杭豆漿」 7-ELEVEN推聯名經典飯糰

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
7-ELEVEN看準保暖商機，即日起推出「熱罐飲料專區」，獨家引進KIRIN午後紅茶系列熱飲。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN看準保暖商機，即日起推出「熱罐飲料專區」，獨家引進KIRIN午後紅茶系列熱飲。圖／7-ELEVEN提供

尖峰時段趕著打卡，讓許多上班族難以好好吃頓早餐。7-ELEVEN搶攻上千億元的早餐市場商機，除了提供超過20種台式早餐選擇，更針對民眾最愛、料多飽足的台式飯糰不斷推出驚喜新品。這次首度攜手《台北米其林指南》必比登推介的早餐名店「阜杭豆漿」，推出「阜杭豆漿經典飯糰」，讓民眾不用早起排隊卡位，24小時隨時吃到台北最火紅的人氣早餐。

擁有60年以上歷史的「阜杭豆漿」，天天店面都上演大排長龍的景象，這次7-ELEVEN邀請阜杭豆漿師傅技術指導，歷時半年研發，終於將店內必點招牌之一的經典飯糰原味重現。聯名新品「阜杭豆漿經典飯糰」以原味肉鬆搭配辣味菜脯、烤蛋條，配上焙烤麵包條，鮮食廠將麵包條高溫焙烤後，呈現如師傅現做般的香氣和酥脆口感；米飯部分，加熱後吃起來更是粒粒分明、香Q有彈性。

即日起至11月2日推出「隨時選」優惠，阜杭豆漿經典飯糰等指定鮮食商品，搭配指定CITY CAFE、CITY TEA現萃茶或指定飲料省15元；10月21日起至11月3日使用OPEN POINT會員好康優惠點數，25點即可兌換阜杭豆漿經典飯糰一份，數量有限、換完為止。

此外，天氣轉涼，7-ELEVEN看準保暖飲品商機，即日起推出「熱罐飲料專區」，引進超過10款咖啡、奶茶、豆漿等飲品，今年更獨家進口KIRIN午後紅茶、WONDA極、伊藤園TEAS'TEA等日本知名茶飲和咖啡。更於10月中旬陸續推出換季必備護唇膏、發熱衣等保養和保暖小物，滿足民眾日常需求。

看好台式早餐商機，7-ELEVEN首度攜手阜杭豆漿，推出「阜杭豆漿經典飯糰」，售價45元。圖／7-ELEVEN提供
看好台式早餐商機，7-ELEVEN首度攜手阜杭豆漿，推出「阜杭豆漿經典飯糰」，售價45元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於10月中旬陸續推出換季必備護唇膏、發熱衣等保養和保暖小物，滿足民眾日常需求。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於10月中旬陸續推出換季必備護唇膏、發熱衣等保養和保暖小物，滿足民眾日常需求。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手米其林推薦名店「阜杭豆漿」打造聯名美食，搭指定飲料省15元。圖／7-ELEVEN提供
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保暖 咖啡

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