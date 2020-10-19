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6.6億艷彩紫粉紅色鑽石登日內瓦蘇富比 10月底來台巡展

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
14.83克拉、內部無瑕的艷彩紫粉紅色鑽石「玫瑰花韻」，估價約6.6億元台幣（2,300萬美元）起。圖／蘇富比提供
14.83克拉、內部無瑕的艷彩紫粉紅色鑽石「玫瑰花韻」，估價約6.6億元台幣（2,300萬美元）起。圖／蘇富比提供

今年蘇富比（Sotheby’s）日內瓦「瑰麗珠寶及貴族首飾」拍賣會將於11月11日舉辦，領拍焦點為一枚日前為止拍賣會場上最大的艷彩（Fancy Vivid）紫粉紅色鑽石「玫瑰花韻」（The Spirit of the Rose）。估價逾6.6億元台幣（2,300萬美元）的「玫瑰花韻」重14.83克拉、內部無瑕，採用經改良的明亮式切割為橢圓形，來自俄羅斯史上出產最碩大的粉紅鑽原石尼金斯基（Nijinsky），由全球最大的鑽石生產商之一阿爾羅薩鑽石（Alrosa）開採及切割。這枚「玫瑰花韻」將於10月27至28日來台預展。

「玫瑰花韻」鑽石取名自俄羅斯芭蕾舞團1911年在蒙地卡羅首演的芭蕾舞劇「玫瑰花魂」（Le Spectre de la rose）。 在產量珍稀的粉紅色鑽石中，只有1%重逾10克拉、同時只有4%可被美國寶石學院（GIA）評為最高彩鑽成色等級的艷彩級別。除了色澤濃郁，內部無瑕的「玫瑰花韻」更是一枚只有少於2%的鑽石的Type IIa等級純淨鑽石。

「玫瑰花韻」的粉紅鑽原石重達27.85克拉，於2017年由阿爾羅薩鑽石於俄羅斯東北部的薩哈共和國（雅庫特）艾比利亞克礦區（Ebelyakh）採出，並耗時一年才完成鑽石的切割。原石以傳奇芭蕾舞蹈家瓦斯拉夫弗米契尼金斯基（Vatslav Nijinsky）為名，向他在俄羅斯芭蕾舞團中出演的著名角色「玫瑰」（Rose）致敬。

看好近十年來優質巨型粉紅鑽的價格大幅增長，加上佔全球粉紅鑽總產量90%的澳大利亞阿蓋爾礦場（Argyle Mine）預計將於今年年底停止運作，因此蘇富比在此時推出「玫瑰花韻」。之前粉鑽的拍賣紀錄，以2017年蘇富比香港以7,120萬美元拍出的59.60克拉「周大福粉紅之星」（CTF Pink Star）橢圓形艷彩粉紅色內部無瑕鑽石，為所有鑽石及珠寶的世界拍賣紀錄。

「玫瑰花韻」切割自俄羅斯史上出產最碩大的粉紅鑽原石尼金斯基（Nijinsky）。圖／蘇富比提供
「玫瑰花韻」切割自俄羅斯史上出產最碩大的粉紅鑽原石尼金斯基（Nijinsky）。圖／蘇富比提供
14.83克拉、內部無瑕的艷彩紫粉紅色鑽石「玫瑰花韻」，估價約6.6億元台幣（2,300萬美元）起。圖／蘇富比提供
14.83克拉、內部無瑕的艷彩紫粉紅色鑽石「玫瑰花韻」，估價約6.6億元台幣（2,300萬美元）起。圖／蘇富比提供
14.83克拉、內部無瑕的艷彩紫粉紅色鑽石「玫瑰花韻」，估價約6.6億元台幣（2,300萬美元）起。圖／蘇富比提供
14.83克拉、內部無瑕的艷彩紫粉紅色鑽石「玫瑰花韻」，估價約6.6億元台幣（2,300萬美元）起。圖／蘇富比提供
14.83克拉、內部無瑕的艷彩紫粉紅色鑽石「玫瑰花韻」，估價約6.6億元台幣（2,300萬美元）起。圖／蘇富比提供
14.83克拉、內部無瑕的艷彩紫粉紅色鑽石「玫瑰花韻」，估價約6.6億元台幣（2,300萬美元）起。圖／蘇富比提供

鑽石 俄羅斯 蘇富比

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