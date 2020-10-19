全家提拉米蘇霜淇淋好評回歸 隨買跨店取限時2支59元

今年天氣好像冷得特別快，覺得冰都還沒吃夠就進入秋冬，只好轉向濃郁口感商品，再多吃幾支好過冬！全家便利商店將於10月20日起再推出強勢回歸的奢華濃厚系「提拉米蘇霜淇淋」，淺咖啡色的提拉米蘇霜體，搭配深咖啡色的餅皮，購買時還附贈1包香醇可可粉，讓消費者可隨喜好自行添加創造樂趣，售價39元，10月20日至10月22日推出全家App隨買跨店取快閃優惠，會員於活動期間內可享2支59元優惠，會員每日限購1組。

全家於2018年首次推出提拉米蘇霜淇淋，開賣2周即創下銷售賣破10萬支佳績，更獲得網友高分評價，今年重新打造推出奢華系提拉米蘇霜淇淋，不僅延續先前受到消費者好評自行添加可可粉樂趣，更將餅皮升級為高質感咖啡色系，口感部分則特別加入馬氏卡邦起司粉原料，融合新鮮蛋奶香氣，呈現微苦不甜膩的味蕾享受。