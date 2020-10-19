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哆啦A夢50周年聯名雪肌粋 7-ELEVEN限定買2件送化妝包
哆啦A夢50周年今年慶祝50周年，聯名商品一波接一波。7-ELEVEN看好日本商品銷售賣力，並為創造更多差異化商品結構，自2019年起即引進日本高絲集團與日本7-ELEVEN共同開發品牌「雪肌粋」系列，解了不少愛用者的日本購物癮。
為回饋消費者並慶祝雪肌粋於7-ELEVEN販售2周年，7-ELEVEN將於10月21日起至11月3日止，與正逢50週年的日本知名卡通人物哆啦A夢進行在地首次聯名。活動期間凡購買任2件雪肌粋商品，就送雪肌粋・哆啦A夢透明化妝包或手機架1個，全台限量各2.5萬個，哆啦A夢迷千萬不能錯過！
7-ELEVEN陸續引進日本7-ELEVEN高人氣商品，並在門市內設立專區陳列，目前已有超過10種品項，從卸妝、清潔、保濕、滋潤、防曬皆有引進，提供全面性的個人保養商品，主打免出國、就近就能買到日本夯品，據內部統計，最愛買的第一名明星商品就是雪肌粋洗面乳，已銷售近50萬條，泡沫綿密廣受好評，今年再引進另一款暢銷的雪肌粋美白乳液，是冬天必備的高保濕、高CP值的選擇。
此外，今年7-ELEVEN也掌握國旅商機，引進化妝水噴霧、輕旅行保養組等外出型商品，特別推出雪肌粋輕旅行保養組，強調日本直輸、集合雪肌粋明星商品，從卸妝到保養一次滿足，約一星期的使用量，滿足短期旅行的重點保養需求。
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