全家Let’s Café首度攜手服飾業 推UNIQLO聯名杯

全家小金雞咖啡品牌「Let’s Café」今（19）日宣布，首度跨界與服飾品牌UNIQLO聯名合作，主要慶祝UNIQLO來台10周年，以經典品牌色打造質感紅、白雙色的明日金句杯，有望成為IG最新的打卡杯。

全家Let's Café去年和首度與金馬獎合作，推出限量聯名款的咖啡杯身、杯套，獲得不錯迴響後，今宣布首度與服飾業、台灣UNIQLO攜手推出聯名杯。

全家表示，於10月21日起凡購買Let’s Café中杯飲品即可獲得(單品咖啡除外)，同步享有Let’s Café任2杯飲品，可享UNIQLO網路商店消費滿500折50元購物金，及UNIQLO明星商品「HEATTECH發熱衣」抽獎活動，也有相互導客的用意。

此外，時節進入秋冬，消費者口味也隨季節變化，轉向偏愛濃郁口感商品，全家便利商店10月20日起再推出強勢回歸的奢華濃厚系「提拉米蘇霜淇淋」，淺咖啡色的提拉米蘇霜體，搭配深咖啡色的餅皮，漸層色系呈現流行時尚感。