全家Let’s Café首度攜手服飾業 推UNIQLO聯名杯
全家小金雞咖啡品牌「Let’s Café」今（19）日宣布，首度跨界與服飾品牌UNIQLO聯名合作，主要慶祝UNIQLO來台10周年，以經典品牌色打造質感紅、白雙色的明日金句杯，有望成為IG最新的打卡杯。
全家Let's Café去年和首度與金馬獎合作，推出限量聯名款的咖啡杯身、杯套，獲得不錯迴響後，今宣布首度與服飾業、台灣UNIQLO攜手推出聯名杯。
全家表示，於10月21日起凡購買Let’s Café中杯飲品即可獲得(單品咖啡除外)，同步享有Let’s Café任2杯飲品，可享UNIQLO網路商店消費滿500折50元購物金，及UNIQLO明星商品「HEATTECH發熱衣」抽獎活動，也有相互導客的用意。
此外，時節進入秋冬，消費者口味也隨季節變化，轉向偏愛濃郁口感商品，全家便利商店10月20日起再推出強勢回歸的奢華濃厚系「提拉米蘇霜淇淋」，淺咖啡色的提拉米蘇霜體，搭配深咖啡色的餅皮，漸層色系呈現流行時尚感。
同時，購買即附贈一包香醇可可粉，讓消費者可隨喜好自行添加，希望能再掀起一波霜淇淋風潮。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言