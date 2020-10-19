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女性比較容易「路痴」？日學者認為跟「女人味」有關

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
「地圖會說謊：AI世代一定要了解的地圖判讀與空間認知能力」書封。圖/聯經提供
「地圖會說謊：AI世代一定要了解的地圖判讀與空間認知能力」書封。圖/聯經提供

女性路痴比較多？在新書「地圖會說謊：AI世代一定要了解的地圖判讀與空間認知能力」中，作者若林芳樹顛覆了這個迷思，認為人們將「路痴」視為女人味的要素之一，才會有這樣的誤解。「女性=路痴」，可說是對女性刻板觀念的一部分。

「地圖會說謊：AI世代一定要了解的地圖判讀與空間認知能力」由聯經引進台灣。作者若林芳樹現為首都大學東京研究所都市環境科學研究科教授，主修行動地理學、都市地理學、地理資訊科學。他認為，地圖已深入了眾人的日常生活，它影響了我們對空間的認知，也改變了我們的世界觀。就在我們對地圖依賴越深的今日，越是需要知道關於地圖的種種迷思。

不會看地圖便容易迷路，一旦成為習慣，就會被稱為路痴。若林在書中指出，日本的女性中有不少人毫無顧忌的自認為路痴，這是因為人們將路痴視為女人味的要素之一，也就是說這是對女性的刻板觀念的一部分。

在日本，心理學家竹內謙彰開發的方向感問題卷SDQ－S，是廣泛用來測量方向感的工具。此一問卷，發現比較男女之間的得分，在對方位的意識上，男女差異明顯；但關於空間行動的記憶，男性的成績未必比較好。

若林指出，這個問卷是自我評估，即使是男性留下較高的成績，也只不過說明對方向感有自信的男性比較多而已，女性對自我評估較為保守。

若根據實際上詢問迷路的經驗，得到的結果顯示，男性迷路的經驗比女性多。若林認為，這是因為女性對方向感沒有把握，在空間移動時行動謹慎，因而可以在迷路前防患於未然；男性因為過於自信，魯莽行事的結果，反而迷了路。

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