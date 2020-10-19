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總舖師請上台 「十二碗菜歌」邀觀眾回廟口看戲吃辦桌

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
兩廳院自製音樂劇「十二碗菜歌」，總鋪師林明燦(左)不僅提供家族辦桌的故事、現場辦桌宴請觀眾，還親自上場本色演出。記者陳宛茜／攝影
兩廳院自製音樂劇「十二碗菜歌」，總鋪師林明燦(左)不僅提供家族辦桌的故事、現場辦桌宴請觀眾，還親自上場本色演出。記者陳宛茜／攝影

台南歸仁仁壽宮廟口，上周六(17日)晚上搭起舞台和辦桌帳篷；張燈結綵的舞台擺上十幾張紅桌，流動音樂與食物的香氣，吸引近兩千名觀眾坐在台下看戲兼「辦桌」。這是兩廳院2020藝術出走作品「十二碗菜歌」，不僅將台灣獨特辦桌文化改編成音樂劇，更邀請觀眾返回童年的廟口，一邊看戲一邊吃辦桌。該劇上周起巡迴台南、台東、桃園、屏東等地的廟口演出，最後再回到台北兩廳院藝文廣場。

坐在廟口廣場看戲或吃「辦桌」，是台灣人童年難忘的溫馨記憶。「十二碗菜歌」編導、國家兩廳院駐館藝術家樊宗錡表示，希望這齣戲能巡迴全台上千座廟宇，喚起觀眾廟口吃辦桌的溫馨記憶。

在農業社會時代，台灣人每逢請神作醮或「八慶一喪」（生日、結婚、滿月、歸寧、開市、壽宴、入厝、續弦、喪宴），多會在廟口搭棚「辦桌」宴請親友。「十二碗菜歌」故事原型來自總舖師「阿燦師」林明燦。林明燦父親是「台灣辦桌祖師爺」林添盛，是全台唯一辦過「天子宴」的總舖師，「天子宴」指的是玉皇大帝宴請眾神的盛宴，光出菜就要八小時。

在傳承家業的過程中，林明燦和父親衝突不斷，兩人卻以沉默代替溝通。樊宗錡發現兩人的故事正是台灣兩代之間典型的互動，他以此為軸線發想「十二碗菜歌」，邀演員楊烈、蔡昌憲演出父子。

古早時代農家生活貧苦，劇中的總舖師父親，辦桌時遇到東主缺錢缺料，總是慷慨地把家裡的好料拿去送，導致妻子營養不足、孩子不滿。母親過世後兒子離家出走15年，等到孩子滿月要做油飯返家拿食譜，這才發現父親多年沉默的秘密。仁壽宮主委張鈴宏看完後表示，此劇是兩代父子相處的縮影，「好像在演我」，很能引起觀眾共鳴。

阿燦師不僅拿起鍋鏟，還要粉墨登場本色演出。他表示，劇中楊烈對蔡昌憲不斷耳提面命的「做一遍記到死」，就是來自父親的口頭禪。

劇中穿插「阿燦師」辦桌的手路菜：撒嬌喜全雞、豬腳麵線、佛跳牆、油飯、白菜滷、古早味雞湯、八絲燴肝屯、珠貝佛跳牆、酸菜鴨等，每道菜都帶出「八慶一喪」中的一段人生故事，如「撒嬌喜全雞」是阿燦師父子聯手為新嫁娘設計的手路菜。

演出時，舞台擺上阿燦師親自烹調的十多桌辦桌菜，邀幸運觀眾入席當臨時演員，一邊看戲一邊吃辦桌。台下觀眾也會隨劇情演進拿到油飯、肉羹等手路菜，一邊體驗劇中的人生滋味，一邊品嘗正宗台灣辦桌菜。

台灣各地的「辦桌菜」各有特色。樊宗錡表示，他原本想讓「十二碗菜歌」有北中南東等四種版本，每到一處便換上當地的手路菜與故事，但最後只做了一個版本。此次巡迴全台，他計畫邀來各地的總鋪師上桌，嘗嘗阿燦師的手路菜和故事後，也能交換自己的手路菜與故事，讓「十二碗菜歌」愈來愈「澎湃」。

「十二碗菜歌」演出場次:

10月24日（六）19:00 台東新東糖廠文化園區

10月31日（六）18:30 桃園護國宮太子廟

11月07日（六）19:00 屏東車城福安宮

11月14日（六）19:30 國家兩廳院藝文廣場

「十二碗菜歌」，不僅將台灣辦桌文化改編成音樂劇，並在舞台上「辦桌」邀觀眾入席，一邊看「辦桌戲」一邊吃「辦桌菜」。記者陳宛茜／攝影
「十二碗菜歌」，不僅將台灣辦桌文化改編成音樂劇，並在舞台上「辦桌」邀觀眾入席，一邊看「辦桌戲」一邊吃「辦桌菜」。記者陳宛茜／攝影
兩廳院自製音樂劇「十二碗菜歌」，不僅將台灣辦桌文化改編成音樂劇，並在廟口搭起辦桌帳篷，邀觀眾坐進「辦桌」，一邊看辦桌戲一邊吃辦桌菜。圖為台南歸仁仁壽宮前，演員在舞台上跟觀眾大合照。圖／兩廳院提供
兩廳院自製音樂劇「十二碗菜歌」，不僅將台灣辦桌文化改編成音樂劇，並在廟口搭起辦桌帳篷，邀觀眾坐進「辦桌」，一邊看辦桌戲一邊吃辦桌菜。圖為台南歸仁仁壽宮前，演員在舞台上跟觀眾大合照。圖／兩廳院提供
兩廳院自製音樂劇「十二碗菜歌」在台上重現辦桌的過程。記者陳宛茜／攝影
兩廳院自製音樂劇「十二碗菜歌」在台上重現辦桌的過程。記者陳宛茜／攝影
兩廳院自製音樂劇「十二碗菜歌」在台上重現辦桌的過程。圖／兩廳院提供
兩廳院自製音樂劇「十二碗菜歌」在台上重現辦桌的過程。圖／兩廳院提供
兩廳院自製音樂劇「十二碗菜歌」將巡迴台南、台東、桃園、屏東等地廟宇的廟口廣場演出，圖為台南歸仁仁壽宮前，小孩坐在廟口看戲。記者陳宛茜／攝影
兩廳院自製音樂劇「十二碗菜歌」將巡迴台南、台東、桃園、屏東等地廟宇的廟口廣場演出，圖為台南歸仁仁壽宮前，小孩坐在廟口看戲。記者陳宛茜／攝影

辦桌 兩廳院 台灣人

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