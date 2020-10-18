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6oz肉山河粉、+10元吃和牛！小洛城河粉插旗A11
來自加州，受到許多名人喜愛的「洛城牛肉粉CYCLO」，近期於台北新光三越A11打造全新品牌「小洛城cyclo」，提供上湯牛腩、特選板腱等不同風味的牛肉河粉。至10月21日期間，每日還有限量推出的「True Red 豪華肉肉山河粉」。另外配合百貨週年慶，還有加價10元享美國極黑和牛、免費升級套餐等等不同活動優惠。
小洛城cyclo運用不同的牛肉料理方式，推出各具特色的牛肉河粉。「上湯牛腩」選用來自南美，筋肉相間的牛肉快，展現多重的層次感，每份190元。「特選板腱」則是使用2mm厚的現切板腱肉片，淋上高湯後再以檸檬汁點綴，最具洛城風味。至於「黃金胸肉」選用台灣溫體牛肉，脆而爽口，每份190元。另外也有3款不同麵條供挑選。店內另提供有西貢炸春捲、波波炸雞翅、青木瓜沙律、鹹蛋黃薯條等配餐，每份69元起。
至10月21日前，小洛城cyclo限時推出期間限定的「True Red 豪華肉肉山河粉」，使用2mm現切特選板腱牛片堆疊而成，總重高達近6盎司，每碗399元，每日限量50份，活動期間內升級套餐並打卡，即贈限量口罩套。10月22日至11月4日期間，點購任一主餐加價10元，即可贈送美國極黑和牛一份。11月5日至11月16日期間，點購任一主食，即免費升級69元套餐。
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