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藝壇名家李元亨、顧重光辭世 李永得推崇藝術貢獻
知名前輩藝術家李元亨、顧重光分別於13日、15日辭世。對於藝壇短時間內殞落二位巨擘，文化部長李永得深感不捨及哀悼，並推崇二位在台灣藝術發展、提升國際參與的貢獻。
李永得指出，國立國父紀念館去年8至9月舉辦「心韻的象徵─李元亨83藝術創作回顧展」，呈現李元亨的非凡藝術人生。李元亨1936年出生於彰化鹿港，於臺灣師範大學奠定扎實的創作基礎，後赴巴黎學習西方繪畫與雕刻技巧，受法國多項大獎肯定，2007年獲法國藝術家沙龍國際公爵大獎的殊榮，返臺後致力於深耕美學教育，作育英才無數，對藝術傳承貢獻有目共睹。
顧重光1943年生於重慶，自台灣師範大學美術系畢業，藝術創作資歷超過50年，獲獎無數，曾任中華民國版畫學會理事長、國際造型藝術家協會中華民國代表，曾獲香港國際繪畫沙龍銅牌獎、西班牙伊比薩國際雙年展收藏獎等國際殊榮。顧重光創作風格兼具東方藝術、西方繪畫的寫實功力與國際觀，在抽象表現、新寫實主義上之呈現精采多元，有「當代藝壇奇才」之美譽。
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