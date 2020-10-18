藝壇名家李元亨、顧重光辭世 李永得推崇藝術貢獻

知名前輩藝術家李元亨、顧重光分別於13日、15日辭世。對於藝壇短時間內殞落二位巨擘，文化部長李永得深感不捨及哀悼，並推崇二位在台灣藝術發展、提升國際參與的貢獻。

李永得指出，國立國父紀念館去年8至9月舉辦「心韻的象徵─李元亨83藝術創作回顧展」，呈現李元亨的非凡藝術人生。李元亨1936年出生於彰化鹿港，於臺灣師範大學奠定扎實的創作基礎，後赴巴黎學習西方繪畫與雕刻技巧，受法國多項大獎肯定，2007年獲法國藝術家沙龍國際公爵大獎的殊榮，返臺後致力於深耕美學教育，作育英才無數，對藝術傳承貢獻有目共睹。