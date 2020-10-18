桃園首間「土藏店」！藏壽司進軍桃園青埔、豐原太平洋

開店不斷的日本迴轉壽司「藏壽司」，繼將進駐台北大直att之後，下一步將再接連開設「桃園青埔」以及「豐原太平洋店」2間門市，未來將可增添桃園與台中民眾的用餐新選擇。其中桃園青埔店，更將會是桃園首間「土藏造型街邊店」。

創業於1977年的藏壽司，在2014年正式登台，6年以來，藏壽司在台已經累積不少粉絲，並且於9月17日正式在台掛牌上櫃，更添在台知名度。藏壽司曾經立下在台開設50間門市的目標，而目前藏壽司在台已共有29間門市，其中位於大直att，即將於11月3日正式開幕的藏壽司大直att店，乃是在台第30間門市。依據徵才網站的資訊，「桃園青埔」以及「豐原太平洋店」也將再接力開幕。

藏壽司的「土藏造型店」是日本傳統的倉庫建築樣式，讓民眾更能沈浸在日式的用餐氛圍之中。桃園青埔店位於青昇路及領航南路口，為桃園第4間門市，也是桃園首間土造造型店。至於豐原太平洋店位於豐原太平洋百貨，乃是台中第6間門市。藏壽司不僅是提供百餘款的迴轉壽司、炸物、甜點可供選擇，店內用餐每滿5盤，還可獲得扭蛋抽獎機會，有機會獲得店內的特殊紀念品，因此吸引不少家庭親子客上門。隨著2間新店開幕，除了可以方便地方居民用餐，也可期待開幕時所推出的慶祝優惠與限定商品。