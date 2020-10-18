人氣法國時尚童趣琺瑯飾品！Prayer Garden限定引進
複合品牌飾品店Prayer Garden，由法國引進重視設計概念及工藝技術的法國品牌TARATATA，和以天馬行空無限創意延續法國琺瑯工藝的JUICY GRAPE兩大童趣設計品牌，在週年慶檔期期間正式進駐百貨，與近期深受歡迎的繽紛冉冉ZanZan飾品攜手合作「祈願旋風限定店 POP-UP Event」，自即日起至12月12日止於微風復興G樓、10月23日起至12月30日止於忠孝SOGO B1登場。
創立於1986年的TARATATA來自於法國西北邊的諾曼第，以新奇大膽、絢爛繽紛為品牌特色，手工飾品以合金鍍18k金、銀合金為主要材質，結合手繪琺瑯、施華洛施奇水晶，有時配上真皮革或是水鑽，設計充滿天馬行空的童趣與流行時尚感。
由法國設計師夫婦於1980年在法國南部的尼斯創立的JUICY GRAPE，則是洋溢夢幻色彩的時尚森林系風格，靈感來自於伊甸園的自然精靈，將大自然中的萬物及日常隨處可見的物品，先勾勒出3D立體輪廓，再透過傳統法國手繪琺瑯技術彩繪，更在飾品鑄件外層加厚電鍍18k金、賦予盈潤光澤。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言