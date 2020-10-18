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人氣法國時尚童趣琺瑯飾品！Prayer Garden限定引進

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
有錢真好項鍊是TARATATA的代表作之一，2450元。圖／Prayer Garden提供
有錢真好項鍊是TARATATA的代表作之一，2450元。圖／Prayer Garden提供

複合品牌飾品店Prayer Garden，由法國引進重視設計概念及工藝技術的法國品牌TARATATA，和以天馬行空無限創意延續法國琺瑯工藝的JUICY GRAPE兩大童趣設計品牌，在週年慶檔期期間正式進駐百貨，與近期深受歡迎的繽紛冉冉ZanZan飾品攜手合作「祈願旋風限定店 POP-UP Event」，自即日起至12月12日止於微風復興G樓、10月23日起至12月30日止於忠孝SOGO B1登場。

創立於1986年的TARATATA來自於法國西北邊的諾曼第，以新奇大膽、絢爛繽紛為品牌特色，手工飾品以合金鍍18k金、銀合金為主要材質，結合手繪琺瑯、施華洛施奇水晶，有時配上真皮革或是水鑽，設計充滿天馬行空的童趣與流行時尚感。

由法國設計師夫婦於1980年在法國南部的尼斯創立的JUICY GRAPE，則是洋溢夢幻色彩的時尚森林系風格，靈感來自於伊甸園的自然精靈，將大自然中的萬物及日常隨處可見的物品，先勾勒出3D立體輪廓，再透過傳統法國手繪琺瑯技術彩繪，更在飾品鑄件外層加厚電鍍18k金、賦予盈潤光澤。

TARATATA就要好緣系列以時尚線圈牽起各種好運緣份，1380元起。圖／Prayer Garden提供
TARATATA就要好緣系列以時尚線圈牽起各種好運緣份，1380元起。圖／Prayer Garden提供
Prayer Garden引進深受歡迎的TARATATA飾品。此為銀色鍊雨耳環。圖／Prayer Garden提供
Prayer Garden引進深受歡迎的TARATATA飾品。此為銀色鍊雨耳環。圖／Prayer Garden提供
TARATATA我要吶喊系列吐舌大嘴怪耳環項鍊，3350元。圖／Prayer Garden提供
TARATATA我要吶喊系列吐舌大嘴怪耳環項鍊，3350元。圖／Prayer Garden提供
跑就對了系列讓不少時尚女星也著迷，1380元起。圖／Prayer Garden提供
跑就對了系列讓不少時尚女星也著迷，1380元起。圖／Prayer Garden提供
JUICY GRAPE的飾品充滿童趣。圖／Prayer Garden提供
JUICY GRAPE的飾品充滿童趣。圖／Prayer Garden提供
TARATATA復古相機耳環，1780元。圖／Prayer Garden提供
TARATATA復古相機耳環，1780元。圖／Prayer Garden提供
JUICY GRAPE我願意系列以心型水鑽電浪漫，720元起。圖／Prayer Garden提供
JUICY GRAPE我願意系列以心型水鑽電浪漫，720元起。圖／Prayer Garden提供
TARATATA巴黎雨季系列桃紅鑽傘耳環，2780元。圖／Prayer Garden提供
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