人氣法國時尚童趣琺瑯飾品！Prayer Garden限定引進

複合品牌飾品店Prayer Garden，由法國引進重視設計概念及工藝技術的法國品牌TARATATA，和以天馬行空無限創意延續法國琺瑯工藝的JUICY GRAPE兩大童趣設計品牌，在週年慶檔期期間正式進駐百貨，與近期深受歡迎的繽紛冉冉ZanZan飾品攜手合作「祈願旋風限定店 POP-UP Event」，自即日起至12月12日止於微風復興G樓、10月23日起至12月30日止於忠孝SOGO B1登場。

創立於1986年的TARATATA來自於法國西北邊的諾曼第，以新奇大膽、絢爛繽紛為品牌特色，手工飾品以合金鍍18k金、銀合金為主要材質，結合手繪琺瑯、施華洛施奇水晶，有時配上真皮革或是水鑽，設計充滿天馬行空的童趣與流行時尚感。