吃2客套餐送「波士頓龍蝦」！夏慕尼再抽五星住宿券

王品旗下的「夏慕尼新香榭鉄板燒」，本季以澳洲和牛、伊比利豬為主角，限時新推出「法式夢幻套餐」，增添民眾用餐的選擇。另外夏慕尼也與宥勝、蕾媽攜手。凡於平日用餐出示指定畫面，消費2客套餐即可獲得價值1,200元的「波士頓龍蝦」一隻。

本次夏慕尼推出的「法式夢幻套餐」，自即日起至12月6日期間限時供應。其中「澳洲和牛」由主廚經鐵板煎出焦糖色外層，帶出和牛濃郁香氣；另一道主餐「莓果伊比利豬」，將饒具肉質風味的伊比利豬，搭配手工莓果醬，藉由油脂香氣搭配酸甜口感，帶來清爽感受。除此之外，套餐還使用龍虎石斑、香煎草蝦、澎湖小卷等3種海鮮的「南法香榭海鮮」作為前主餐，增添餐桌豐富度。每套售價1,288元。

目前與蕾媽共同經營Youtube頻道的宥勝，此次也受邀體驗秋季新菜活動，並化身為宣傳大使。於「法式和牛夢幻套餐」販售期間，平日消費2客套餐，並且出示「宥勝、蕾媽浪漫肩並肩」活動畫面，即再加碼招待價值1,200元的「波士頓龍蝦」1隻。另活動期間將實際消費發票上傳到官方粉絲團專區中，就有機會抽中台北萬豪酒店天際景觀客房雙人房一晚、專屬禮車來回接送、夏慕尼套餐禮券2張、夏慕尼專屬香氛蠟燭1組的浪漫專屬禮。