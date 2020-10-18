機場改建成公園 秋季限定五節芒好拍好玩

台中市「中央公園」有大片五節芒，由於其容易生長，秋意漸濃，正是欣賞芒草丶拍攝季節，市府建設局長陳大田提醒，芒草葉子鋒利，民眾拍攝時不要手動製造搖曳感，不要任意摘採，以免割傷。

台中市政府建設局長陳大田表示，中央公園由法國景觀設計師Mosbach規劃，有台灣原生種植栽外，長年生及四季常綠草花依季節盛開。

目前種植孔雀草、雞冠花、鼠尾草、矮牽牛、日日春、小天使、馬纓丹等四季草花，五節芒盛開，自然生態樣貌，吸引不少民衆打卡，也成為野生動植物繁衍的生態棲地。

建設局指出，中央公園前身是台中水湳機場，市府打破過去水泥硬舖面跑道地貌，以寧適、生態、滯洪、減災、減碳及遊憩等功能為規劃目標，園區內種植106種以上丶萬棵喬木，原生樹種占83%。