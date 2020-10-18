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巧克力大棉花糖冰銅燒、貓咪南瓜起司餅！入秋甜點登場
隨著入秋，Cold Stone與Hershey's攜手聯名，於10月19日在全台7-ELEVEN推出「濃巧克力大棉花糖冰銅燒」，特別將棉花糖加大，帶來更升級的彈牙口感。東京的「Aunt Stella」則將餅乾包裝盒化身成為可愛的「萬聖角色餅乾帽」，還推出小貓造型的「南瓜起司餅乾」新口味，增添萬聖節氣氛。
Cold Stone與Hershey's攜手聯名推出的「巧克力大棉花糖冰銅燒」，冰淇淋選用Hershey’s好時純天然可可粉製成，有著濃郁的巧克力風味，同時也將可可粉加入冰銅燒餅皮之中。另外還首次將夾餡棉花糖放大，帶來更加充沛的口感，單個70元。2020月11月9日起，於全台7-ELEVEN門市購買任2件95折、任3件88折。
東京手工餅乾「Aunt Stella」（詩特莉）此次配合萬聖節，將餅乾包裝盒化身成為可愛的「萬聖角色餅乾帽」，共有傑克南瓜燈、吸血鬼、科學怪人、骷髏頭等4種造型。拿出餅乾後戴在頭上，就可以讓小朋友輕鬆享受萬聖節的變身樂趣，每盒220元。10月31日前，購買10頂「萬聖角色餅乾帽」，即贈價值185元的「萬聖小鬼屋」餅乾禮盒1盒。
另外Aunt Stella也應景推出新口味「南瓜起司餅乾」。餅乾以帕瑪森起司提味，並添加堅果脆粒提升口感，帶出南瓜的自然甜氣，帶來奶香與甜鹹交錯的滋味。10月31日前，還特別以貓咪造型呈現。售價為100公克150元。
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