快訊

MLB／摩頓關鍵戰就是穩 光芒繼2008年後再闖世界大賽

基隆正濱漁港旁民營造船廠新建船失火 消防灌救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣質「玫瑰調」全新3色 愛馬仕秋冬限量版唇膏將開賣！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
秋冬限量版ROUGE HERMÈS愛馬仕唇妝系列全系列三色將於10月20日上市。圖／愛馬仕提供
秋冬限量版ROUGE HERMÈS愛馬仕唇妝系列全系列三色將於10月20日上市。圖／愛馬仕提供

今年春天才正式登場的愛馬仕唇妝系列Rouge Hermès，在進入秋冬時節的此刻即將帶來全新的限量版新品唇膏，不只色調更顯優雅，在唇膏管身也有不同的彩漆配色組合，絕對又是送禮的最好選擇。

愛馬仕唇妝系列Rouge Hermès除了常賣色號外，每年兩季都會推出三種限量色彩唇膏，揮別春夏的豔麗濃郁感，這次秋冬新的選色特別以「玫瑰調」為主軸打造而成。「ROSE NUIT啞光夜藍」是擁有天鵝絨般柔和而深邃的色彩，猶如星空下微微帶點藍調映像的霧面唇膏，另外兩色都是緞面質地，分別為「ROSE OMBRÉ緞光暗影」、「ROSE POMMETTE 緞光胭脂」，呈現出的是低調曖昧和明亮、活潑的兩種玫瑰調。

在彩漆唇膏管身部分，這次也看得見呼應季節所巧妙融入的特點，帶點灰色調的粉紅、黃色、粉藍色、紫色、綠色等，感受到畫家Charles Sheeler透視景觀畫的靜謐氣氛，以及John Register和Arduino Cantàfora的靜物畫和家居風景畫的沈靜美感，還有Jean Hélion的抽象畫配色，全系列三色將於10月20日上市。

秋冬限量版ROUGE HERMÈS愛馬仕唇妝系列ROSE POMMETTE緞光胭脂玫瑰調，2,450元。圖／愛馬仕提供
秋冬限量版ROUGE HERMÈS愛馬仕唇妝系列ROSE POMMETTE緞光胭脂玫瑰調，2,450元。圖／愛馬仕提供
秋冬限量版ROUGE HERMÈS愛馬仕唇妝系列ROSE NUIT啞光夜藍玫瑰調，2,450元。圖／愛馬仕提供
秋冬限量版ROUGE HERMÈS愛馬仕唇妝系列ROSE NUIT啞光夜藍玫瑰調，2,450元。圖／愛馬仕提供
秋冬限量版ROUGE HERMÈS愛馬仕唇妝系列ROSE OMBRÉ緞光暗影玫瑰調，2,450元。圖／愛馬仕提供
秋冬限量版ROUGE HERMÈS愛馬仕唇妝系列ROSE OMBRÉ緞光暗影玫瑰調，2,450元。圖／愛馬仕提供
秋冬限量版ROUGE HERMÈS愛馬仕唇妝系列全系列三色將於10月20日上市。圖／愛馬仕提供
秋冬限量版ROUGE HERMÈS愛馬仕唇妝系列全系列三色將於10月20日上市。圖／愛馬仕提供

愛馬仕

延伸閱讀

攜手台灣藝術團隊豪華朗機工 愛馬仕petit h展登場

台灣獨家黑熊懶骨頭 愛馬仕petit h展睽違6年再度抵台

愛馬仕首間「彩妝香氛快閃店」進駐新光三越助陣周年慶

【2020周年慶】CELVOKE彩妝控必收，南瓜色夯品有特惠

相關新聞

旋轉姿態呈現輕盈之感 智利寧靜永恆沐光聖殿

曾獲得2019 年加拿大皇家建築學會（RAIC） 國際獎的肯定， 評審團對由加拿大建築事務所Hariri Pontarini Architects 所設計建造的得獎作品「Bahá’í Temple of South America」作出了以下的評論...

保留建築歷史痕跡 煥然重生博物館實驗室

在美國建築公司Koning Eizenberg Architecture 的努力之下，原本遭受雷擊而幾乎成為廢墟的老舊圖書館建築，藉由改建為MuseumLab 搖身一變成為ㄧ個充滿活力的兒童與青少年的實驗場所...

石與木交織的當代禪意之所 演繹風雅寫意的日常！

以「平衡」取代對稱的設計原則，是成就當代美學體系的重要變革。本案摒除大宅奢華極致的思維，以一分為二的空間構思擘劃公、私領域，輔借兩種風格的和諧對立、色彩濃淡的等量調節、生活動線的相互連結等，完美平衡傳統與現代的辯證關係...

氣質「玫瑰調」全新3色 愛馬仕秋冬限量版唇膏將開賣！

今年春天才正式登場的愛馬仕唇妝系列Rouge Hermès，在進入秋冬時節的此刻即將帶來全新的限量版新品唇膏，不只色調更...

大型動漫展開展 台中新時代購物中心推優惠活動

大型動漫展「muse動漫淘樂園」即日起至下個月2日在台中市大魯閣新時代購物中心一樓廣場開展，現場打造了「鬼滅之刃劇場板無...

泰勒絲、雪瑞兒可洛捐樂器響應！鄉村巨星抗疫慈善網拍

國際拍賣行龍頭之一佳士得（Christie’s），與鄉村音樂學會的慈善機構ACM Lifting Lives®攜手合作，...

茱麗葉畢諾許優雅、范冰冰霸氣 都靠蕭邦珠寶撐場

曾來台擔任金馬獎頒獎嘉賓的法國影后茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）演技精湛、氣質過人，日前在瑞士蘇黎世榮...

ZENITH魯邦三世腕表第二版現身！認證骨董表展巡迴開展

許多動漫迷應該都對「魯邦三世」動漫系列中出現過的真力時（ZENITH）腕表印象深刻。雖然當初作者創作時所繪製的表款是自行...

屈臣氏寵i會員歡慶12周年 代言人李國毅生日派對寵粉

偶像劇男神李國毅擔任屈臣氏寵i會員代言人於今年已邁入第3年，為了歡慶寵i會員12周年，屈臣氏今天（10月17日）舉辦「就...

黑色搖滾魂大爆發 芝柏Absolute Crystal Rock腕表

繼2019年首次發表Laureato桂冠系列Absolute表款，芝柏近日再度帶來新款Absolute Crystal ...

福士蒼汰、中條彩未演繹換季多層次穿搭 輕鬆對抗早晚溫差

換季時刻，早晚溫差大，常常會讓人不知道怎麼準備外出服裝，因此平價時尚品牌GU推出全新「多層次外衣新革命」，以一衣多穿、隨...

找回時間的儀式感！手上鍊腕表 重溫手感之樂

世界越快、心越慢。如何找回心裡的節奏，手感、手作始終是近年生活風格熱門關鍵字。沛納海（PANERAI）推出兩只新款設計：...

熱門新聞

深夜連兩震！23:03規模5.2 最大震度嘉南4級

影／緩打流感疫苗之亂！ 陳時中今天親上火線道歉

台南連3震都在這 氣象局：上次這麼大是25年前恐有餘震

台北福華自助餐5折開搶！線上旅展獨賣 江南春免5百

緩打疫苗之亂 陳時中坦承沒料到50歲至64歲民眾會搶打

晚上3小時連震3次 台南東山居民嚇破膽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。