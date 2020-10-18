大型動漫展開展 台中新時代購物中心推優惠活動

大型動漫展「muse動漫淘樂園」即日起至下個月2日在台中市大魯閣新時代購物中心一樓廣場開展，現場打造了「鬼滅之刃劇場板無線列車篇」、「工作細胞特別上映版-強『菌』來襲！人體＂腸＂道大騷動」，和「刀劍神域」等3種不同的主題場景供動漫迷前往合影。只要現場打卡就可獲得小禮物，另還推出6款限定超值福袋，以及有88折的指定新品供漫迷選購。

為了這項難得的展出，大魯閣新時代購物中心昨天還特別邀請知名Youtuber「咪妃」扮演鬼滅之刃中的主角妹妹「竈門禰豆子」，她現場大跳抖音爆紅神曲「戀愛循環」舞蹈，並與幸運粉絲近距離互動遊戲、合影，讓台下粉絲尖叫聲四起。

為了電影鬼滅之刃30日在台灣上映，大魯閣新時代購物中心也推出優惠活動，只要是該購物中心的曼麗卡友全館（餐飲、部分櫃位除外）當日消費累積滿3500元以上，即可兌換凱擘影城電影票1張；6000元以上，再加送1張。而muse動漫淘樂園動漫展的消費也列入該活動中。活動詳細內容請見大魯閣新時代官方網站：http://taichung.trkmall.com.tw/event-content.html?sn=990。