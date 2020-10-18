聽新聞
test
0:00 / 0:00
茱麗葉畢諾許優雅 范冰冰霸氣 都靠蕭邦珠寶撐場
曾來台擔任金馬獎頒獎嘉賓的法國影后茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）演技精湛、氣質過人，日前在瑞士蘇黎世榮獲第16屆ZFF Golden Icon Award金眼睛獎，上台領獎時她身穿絲質低胸西裝，以蕭邦L’Heure du Diamant系列18K白金鑲嵌7.91克拉鑽石耳環與Green Carpet系列獲公平採礦認證18K白金2.9克拉欖尖形切割鑽石戒指妝點整體打扮，展現動人的影后魅力。
東方的天后之一范冰冰，日前出席在澳門舉辦的第27屆華鼎獎「中國電影滿意度調查」頒獎典禮，以特邀嘉賓身份壓軸走紅毯。她以一席黑色單肩開高衩的Ralph and Russo高級訂製禮服，搭配蕭邦高級訂製珠寶，大份量感的耳環、戒指、鑽石手環，展現天后超強氣場。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言