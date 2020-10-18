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茱麗葉畢諾許優雅 范冰冰霸氣 都靠蕭邦珠寶撐場

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
范冰冰配戴蕭邦珠寶出席第27屆華鼎獎「中國電影滿意度調查」頒獎典禮。圖／取自IG @bingbing_fan
范冰冰配戴蕭邦珠寶出席第27屆華鼎獎「中國電影滿意度調查」頒獎典禮。圖／取自IG @bingbing_fan

曾來台擔任金馬獎頒獎嘉賓的法國影后茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）演技精湛、氣質過人，日前在瑞士蘇黎世榮獲第16屆ZFF Golden Icon Award金眼睛獎，上台領獎時她身穿絲質低胸西裝，以蕭邦L’Heure du Diamant系列18K白金鑲嵌7.91克拉鑽石耳環與Green Carpet系列獲公平採礦認證18K白金2.9克拉欖尖形切割鑽石戒指妝點整體打扮，展現動人的影后魅力。

東方的天后之一范冰冰，日前出席在澳門舉辦的第27屆華鼎獎「中國電影滿意度調查」頒獎典禮，以特邀嘉賓身份壓軸走紅毯。她以一席黑色單肩開高衩的Ralph and Russo高級訂製禮服，搭配蕭邦高級訂製珠寶，大份量感的耳環、戒指、鑽石手環，展現天后超強氣場。

范冰冰配戴蕭邦珠寶出席第27屆華鼎獎「中國電影滿意度調查」頒獎典禮。圖／取自IG @bingbing_fan
范冰冰配戴蕭邦珠寶出席第27屆華鼎獎「中國電影滿意度調查」頒獎典禮。圖／取自IG @bingbing_fan
茱麗葉畢諾許配戴的蕭邦Green Carpet系列獲公平採礦認證18K白金2.9克拉欖尖形切割鑽石戒指，價格店洽。圖／蕭邦提供
茱麗葉畢諾許配戴的蕭邦Green Carpet系列獲公平採礦認證18K白金2.9克拉欖尖形切割鑽石戒指，價格店洽。圖／蕭邦提供
范冰冰配戴蕭邦珠寶出席第27屆華鼎獎「中國電影滿意度調查」頒獎典禮。圖／取自IG @bingbing_fan
范冰冰配戴蕭邦珠寶出席第27屆華鼎獎「中國電影滿意度調查」頒獎典禮。圖／取自IG @bingbing_fan
法國影后茱麗葉畢諾許配戴蕭邦珠寶出席金眼睛獎。圖／蕭邦提供
法國影后茱麗葉畢諾許配戴蕭邦珠寶出席金眼睛獎。圖／蕭邦提供
范冰冰配戴蕭邦珠寶出席第27屆華鼎獎「中國電影滿意度調查」頒獎典禮。圖／取自IG @bingbing_fan
范冰冰配戴蕭邦珠寶出席第27屆華鼎獎「中國電影滿意度調查」頒獎典禮。圖／取自IG @bingbing_fan
范冰冰配戴蕭邦珠寶出席第27屆華鼎獎「中國電影滿意度調查」頒獎典禮。圖／取自IG @bingbing_fan
范冰冰配戴蕭邦珠寶出席第27屆華鼎獎「中國電影滿意度調查」頒獎典禮。圖／取自IG @bingbing_fan
茱麗葉畢諾許配戴的蕭邦L’Heure du Diamant系列18K白金鑲嵌7.91克拉鑽石耳環，價格店洽。圖／蕭邦提供
茱麗葉畢諾許配戴的蕭邦L’Heure du Diamant系列18K白金鑲嵌7.91克拉鑽石耳環，價格店洽。圖／蕭邦提供
范冰冰配戴蕭邦珠寶出席第27屆華鼎獎「中國電影滿意度調查」頒獎典禮。圖／取自IG @bingbing_fan
范冰冰配戴蕭邦珠寶出席第27屆華鼎獎「中國電影滿意度調查」頒獎典禮。圖／取自IG @bingbing_fan
茱麗葉畢諾許與范冰冰配戴蕭邦珠寶出席頒獎典禮。圖／蕭邦提供、取自IG @bingbing_fan
茱麗葉畢諾許與范冰冰配戴蕭邦珠寶出席頒獎典禮。圖／蕭邦提供、取自IG @bingbing_fan

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