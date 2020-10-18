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泰勒絲、雪瑞兒可洛捐樂器響應！鄉村巨星抗疫慈善網拍

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
唱將Trisha Yearwood（崔夏宜爾伍）捐出表演穿過的服裝。圖／佳士得提供
唱將Trisha Yearwood（崔夏宜爾伍）捐出表演穿過的服裝。圖／佳士得提供

國際拍賣行龍頭之一佳士得（Christie’s），與鄉村音樂學會的慈善機構ACM Lifting Lives®攜手合作，自即日起至29日止透過網路舉辦抗心冠肺炎的慈善基金拍賣「NASHVILLE: AN AUCTION TO BENEFIT ACM LIFTING LIVES® COVID-19 RESPONSE FUND」。拍賣獲全美鄉村音樂巨星熱烈響應，包括天后泰勒絲（Taylor Swift）、雪瑞兒可洛（Sheryl Crow）、桃莉芭頓（Dolly Parton）、以及妮可基嫚丈夫Keith Urban、以及布萊德利庫柏（Bradley Cooper）在電影「一個巨星的誕生」中使用的Gibson吉他也都紛紛上拍，希望能為受疫情影響的鄉村音樂家提供必要的協助。

天后大姐大桃莉芭頓熱血捐出一把跟著她超過30年的揚琴，上面裝飾滿滿的施華洛世奇水晶，估價5萬美元起。小天后泰勒絲今年在2020鄉村音樂頒獎典禮上使用的Gibson黑色木吉他也將上拍，這款2018年的吉他上面還鐫刻了泰勒絲本人的名字及日期，拍品除了吉他箱子、背帶也包括一組鐫刻泰勒絲名字的彈片，估價25000美元起。

其他焦點包括跟隨雪瑞兒可洛超過20多年的的Baldoni手風琴、妮可基嫚丈夫Keith Urban在Coming Home音樂錄影帶中所使用的電吉他、布萊德利庫柏在電影「一個巨星的誕生」中使用的Gibson半空心電吉他等。除了樂器，鄉村音樂巨星凱莉安德伍（Carrie Underwood）和唱將Trisha Yearwood（崔夏宜爾伍）也都紛紛捐出表演時曾穿過的服裝，作為這次慈善拍賣的品項。

雪瑞兒可洛的骨董Baldoni手風琴，估價8,000美元起。圖／佳士得提供
雪瑞兒可洛的骨董Baldoni手風琴，估價8,000美元起。圖／佳士得提供
桃莉芭頓裝飾施華洛世奇水晶的揚琴，估價5萬美元起。圖／佳士得提供
桃莉芭頓裝飾施華洛世奇水晶的揚琴，估價5萬美元起。圖／佳士得提供
天后泰勒絲的Gibson黑色木吉他，估價約25,000美元起。圖／佳士得提供
天后泰勒絲的Gibson黑色木吉他，估價約25,000美元起。圖／佳士得提供
桃莉芭頓裝飾施華洛世奇水晶的揚琴，估價5萬美元起。圖／佳士得提供
桃莉芭頓裝飾施華洛世奇水晶的揚琴，估價5萬美元起。圖／佳士得提供
布萊德利庫柏在電影「一個巨星的誕生」中使用的Gibson吉他，估價2,000美元起。圖／佳士得提供
布萊德利庫柏在電影「一個巨星的誕生」中使用的Gibson吉他，估價2,000美元起。圖／佳士得提供
凱莉安德伍的洋將，估價2,000美元起。圖／佳士得提供
凱莉安德伍的洋將，估價2,000美元起。圖／佳士得提供
布萊德利庫柏在電影「一個巨星的誕生」中使用的Gibson吉他，估價2,000美元起。圖／佳士得提供
布萊德利庫柏在電影「一個巨星的誕生」中使用的Gibson吉他，估價2,000美元起。圖／佳士得提供
雪瑞兒可洛的骨董Baldoni手風琴，估價8,000美元起。圖／佳士得提供
雪瑞兒可洛的骨董Baldoni手風琴，估價8,000美元起。圖／佳士得提供
天后泰勒絲的這把Gibson黑色木吉他也在慈善拍賣之列，估價約25,000美元起。圖／佳士得提供
天后泰勒絲的這把Gibson黑色木吉他也在慈善拍賣之列，估價約25,000美元起。圖／佳士得提供

電影 疫情 佳士得

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