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ZENITH魯邦三世腕表第二版現身！認證骨董表展巡迴開展

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
真力時CHRONOMASTER系列復刻版魯邦三世腕錶第二版，30萬2,100元。圖／真力時提供
真力時CHRONOMASTER系列復刻版魯邦三世腕錶第二版，30萬2,100元。圖／真力時提供

許多動漫迷應該都對「魯邦三世」動漫系列中出現過的真力時（ZENITH）腕表印象深刻。雖然當初作者創作時所繪製的表款是自行發想、現實中不曾存在的表，不過去年真力時回應粉絲的熱切期待，根據漫畫中的表款打造的CHRONOMASTER系列復刻版魯邦三世腕表（LUPIN THE THIRD）在日本限定販售，獲得空前成功，可以說是製表業界近50年來第一款從日本動漫系列作品汲取靈感而打造的腕表。

今年，繼第二枚真力時腕表在「魯邦三世」動漫系列作品中再度亮相，真力時再度推出CHRONOMASTER系列復刻版魯邦三世腕表第二版，全球限量200枚，台灣地區也將引進販售。這枚腕表以動漫系列作品中亮相的第二枚真力時為靈感，採用一款深具70年代風格的A384 EL PRIMERO計時碼表為藍本，配俗稱「熊貓面」的白色表盤和黑色計時盤，梯形精鋼鍊帶復刻真力時原創的A384腕表，而透明藍寶石水晶玻璃底蓋鐫刻動漫主角魯邦三世的搭檔——次元大介（DAISUKE JIGEN）的畫像。

魯邦三世腕表第二版將率先於日前剛開幕的日本東京真力時銀座專賣店販售，之後將在其他真力時專賣店及官網線上平台推出。全新的銀座專賣店是真力時首家呈現全新理念的旗艦店，同時在開幕期間也特地展出一系列經典骨董腕表，均由真力時表廠收購、修復並加以認證，是真力時典藏腕表巡展的首站。

真力時專賣店於日本東京銀座開幕，首家展示品牌全新理念的旗艦店，以互動方式呈現多重感官體驗
真力時專賣店於日本東京銀座開幕，首家展示品牌全新理念的旗艦店，以互動方式呈現多重感官體驗
真力時CHRONOMASTER系列復刻版魯邦三世腕錶第二版，30萬2,100元。圖／真力時提供
真力時CHRONOMASTER系列復刻版魯邦三世腕錶第二版，30萬2,100元。圖／真力時提供
真力時CHRONOMASTER系列復刻版魯邦三世腕錶第二版，30萬2,100元。圖／真力時提供
真力時CHRONOMASTER系列復刻版魯邦三世腕錶第二版，30萬2,100元。圖／真力時提供
真力時專賣店於日本東京銀座開幕，首家展示品牌全新理念的旗艦店，以互動方式呈現多重感官體驗。圖／真力時提供
真力時專賣店於日本東京銀座開幕，首家展示品牌全新理念的旗艦店，以互動方式呈現多重感官體驗。圖／真力時提供

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