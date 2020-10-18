ZENITH魯邦三世腕表第二版現身！認證骨董表展巡迴開展

許多動漫迷應該都對「魯邦三世」動漫系列中出現過的真力時（ZENITH）腕表印象深刻。雖然當初作者創作時所繪製的表款是自行發想、現實中不曾存在的表，不過去年真力時回應粉絲的熱切期待，根據漫畫中的表款打造的CHRONOMASTER系列復刻版魯邦三世腕表（LUPIN THE THIRD）在日本限定販售，獲得空前成功，可以說是製表業界近50年來第一款從日本動漫系列作品汲取靈感而打造的腕表。

今年，繼第二枚真力時腕表在「魯邦三世」動漫系列作品中再度亮相，真力時再度推出CHRONOMASTER系列復刻版魯邦三世腕表第二版，全球限量200枚，台灣地區也將引進販售。這枚腕表以動漫系列作品中亮相的第二枚真力時為靈感，採用一款深具70年代風格的A384 EL PRIMERO計時碼表為藍本，配俗稱「熊貓面」的白色表盤和黑色計時盤，梯形精鋼鍊帶復刻真力時原創的A384腕表，而透明藍寶石水晶玻璃底蓋鐫刻動漫主角魯邦三世的搭檔——次元大介（DAISUKE JIGEN）的畫像。