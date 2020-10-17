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屈臣氏寵i會員歡慶12周年 代言人李國毅生日派對寵粉
偶像劇男神李國毅擔任屈臣氏寵i會員代言人於今年已邁入第3年，為了歡慶寵i會員12周年，屈臣氏今天（10月17日）舉辦「就i在一起生日派對」，邀請李國毅與百位寵i會員近距離同樂，現場聚集了不少小檸檬們，李國毅也大方放送福利寵粉。
屈臣氏「就i在一起生日派對」活動精選出寵i會員們最想知道的「李國毅TMI」，讓男神親自解答，主持人關韶文頻頻犀利發問，讓李國毅招架不住：「出道14年第一次公布這些個人資訊，感覺好赤裸！」他更化身戀愛達人，面對寵i會員的愛情難題，現場示範必勝告白術。
活動還安排了3個與李國毅近距離接觸的互動遊戲，包括「毅點i的TEMPO」益智問答、「i的記憶大會考」劇照猜謎、以及讓男神大丟偶像包袱的「我的i你看得懂」比手畫腳遊戲，在比手畫腳遊戲中，李國毅不顧形象神模仿鋼鐵人吹蠟燭，讓現場笑聲不斷。遊戲後李國毅也加碼福利，為成功闖關的寵i會員以手機錄製個人專屬鬧鈴。
屈臣氏寵i會員卡推出已滿12周年，會員人數超過550萬人，近年積極布局數位轉型的屈臣氏更持續推出許多便利、創新的數位化服務。近期推出「500萬App下載召集令」活動，提供App用戶專屬好康，搶攻行動會員商機；另同步升級網購物流服務，推出寵i會員獨享「今天訂，明天到」的會員福利，點金會員再享優先到貨。
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