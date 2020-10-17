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黑色搖滾魂大爆發 芝柏Absolute Crystal Rock腕表
繼2019年首次發表Laureato桂冠系列Absolute表款，芝柏近日再度帶來新款Absolute Crystal Rock腕表。沈默的黑色貫穿全只腕表，堅固而輕盈的高科技玻璃碳表殼搭配運動表帶，展現時髦的大都會氛圍。
全新計時腕表直徑為44毫米、表殼並採用了玻璃碳材質。其特質為堅固且輕盈，並讓整只腕表重量僅94公克，帶來特別的配戴體驗。所謂的「玻璃碳」是由多層的碳纖維和玻璃纖維在高溫、高壓下鍛造，使之混合並塑形，而表殼因而呈現啞光質地、並有著獨一無二的視覺紋理。
同時為了提高舒適度，表款再採用灰色橡膠表帶，飾以織物效果與灰色縫線，整體風格和諧一統。機芯則搭配了表廠自製的GP03300-1058自動上鏈機芯，並由並由419個零件組成，複雜而結構精密。也因為複雜物料和自製機芯，表款將採限量100只發行，並僅在授權零售店於10月起販售，價格則約54萬5,000元。
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