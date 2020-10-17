福士蒼汰、中條彩未演繹換季多層次穿搭 輕鬆對抗早晚溫差

換季時刻，早晚溫差大，常常會讓人不知道怎麼準備外出服裝，因此平價時尚品牌GU推出全新「多層次外衣新革命」，以一衣多穿、隨心穿搭的單品因應多變的氣候，並由品牌代言人福士蒼汰、中條彩未來演繹，在對抗溫差時，依舊時尚有型。

暖冬現象加劇，厚重的外套變得越來越不實用，加上秋季天氣多變、早晚溫差大，擁有一件實穿好搭，可以從秋天穿到冬天的外套才是王道。GU推出的襯衫外套與輕薄外套系列以「ONE 2 MANY 一衣多穿」的概念解決消費者面對換季煩惱，除了有燈心絨、仿皮、Double Face雙面織紋等多元材質，結合軍旅、綁帶等設計元素，也提供短、中、長版、Oversized、與無領設計的版型選擇。Light Outer系列則有帥氣的西裝外套、登山外套、針織外套等多元的款式，呼應多層次穿搭的流行需求。

中條彩未示範Light Outer系列輕薄外套。圖／GU提供

中條彩未示範Light Outer系列輕薄外套。圖／GU提供

值得一提的是GU將源自於美國海軍的「CPO寬版大口袋襯衫外套」，採用寬鬆版型搭配襯衫領與胸前大口袋的設計。提供了素色、格紋、燈心絨等款式，除了可單穿展現「一件就型」的俐落造型外，也能藉由素色T恤或連帽上衣的陪襯，凸顯多層次穿搭。因此，請來代言人福士蒼汰、中條彩未來詮釋，分別示範Light Outer系列輕薄外套與CPO寬版大口袋襯衫外套的造型，而且價格親民，換季穿搭時一點也不傷荷包。

GU代言人福士蒼汰演繹多層次外衣新革命，輕鬆應對換季溫差。圖／GU提供

GU代言人中條彩未演繹多層次外衣新革命，輕鬆應對換季溫差。圖／GU提供

中條彩未示範Light Outer系列輕薄外套。圖／GU提供

GU男裝CPO寬版大口袋襯衫外套890元。圖／GU提供

GU男裝牛仔寬版外套1,490元。圖／GU提供

GU女裝雙面織紋無領大衣990元。圖／GU提供

GU女裝燈芯絨CPO外套990元。圖／GU提供

GU女裝燈心絨附腰帶寬版襯衫790元。圖／GU提供