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找回時間的儀式感！手上鍊腕表 重溫手感之樂
世界越快、心越慢。如何找回心裡的節奏，手感、手作始終是近年生活風格熱門關鍵字。沛納海（PANERAI）推出兩只新款設計：Luminor Base Logo手上鍊腕表PAM 1086與Luminor Logo腕表PAM 1084，以手上鍊機芯的形式，投過為手表上鍊，找回時間的儀式感。
機械機芯可概分為自動上鍊與手上鍊兩種形式，前者可透過配戴時手腕的轉動驅策「自動盤」，在生活中點滴積累動能；但手上鍊則須親自為腕表上滿發條，才有足夠動能，令機芯運作。兩只沛納海腕表都搭配了P.6000手上鍊機芯、OP Logo與三日動力儲存，差別在於PAM 1086為時、分兩針，PAM1084則具有魚雷造型的小秒針。
同樣運動風格洋溢的IWC則有一只經典的葡萄牙系列手上鍊腕表。黑色沉穩表面運用了軌道式刻度與柳葉型指針，相當古典。但完全透明的後底蓋則可在手上鍊時欣賞零件運作時，由靜止到怦然活絡的一瞬，頗具欣賞之樂；此外江詩丹頓（Vacheron Constantin）的Patrimony系列手上鍊腕表（1110U/000P-B087）則使用了堅硬貴價的鉑金，機芯具備三日動力儲存，表款也經過日內瓦印記認證，非一般的精密複雜與隆重。
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