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找回時間的儀式感！手上鍊腕表 重溫手感之樂

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
手上鍊腕表須親自為腕表上滿發條，才有足夠動能，令機芯運作，帶來時間與生活運作的儀式感。圖 / PANERAI提供。
手上鍊腕表須親自為腕表上滿發條，才有足夠動能，令機芯運作，帶來時間與生活運作的儀式感。圖 / PANERAI提供。

世界越快、心越慢。如何找回心裡的節奏，手感、手作始終是近年生活風格熱門關鍵字。沛納海（PANERAI）推出兩只新款設計：Luminor Base Logo手上鍊腕表PAM 1086與Luminor Logo腕表PAM 1084，以手上鍊機芯的形式，投過為手表上鍊，找回時間的儀式感。

機械機芯可概分為自動上鍊與手上鍊兩種形式，前者可透過配戴時手腕的轉動驅策「自動盤」，在生活中點滴積累動能；但手上鍊則須親自為腕表上滿發條，才有足夠動能，令機芯運作。兩只沛納海腕表都搭配了P.6000手上鍊機芯、OP Logo與三日動力儲存，差別在於PAM 1086為時、分兩針，PAM1084則具有魚雷造型的小秒針。

同樣運動風格洋溢的IWC則有一只經典的葡萄牙系列手上鍊腕表。黑色沉穩表面運用了軌道式刻度與柳葉型指針，相當古典。但完全透明的後底蓋則可在手上鍊時欣賞零件運作時，由靜止到怦然活絡的一瞬，頗具欣賞之樂；此外江詩丹頓（Vacheron Constantin）的Patrimony系列手上鍊腕表（1110U/000P-B087）則使用了堅硬貴價的鉑金，機芯具備三日動力儲存，表款也經過日內瓦印記認證，非一般的精密複雜與隆重。

PANERAI，Luminor Base Logo腕表，44毫米，精鋼，手上鍊機芯，時間顯示，三日動力儲存，防水100米，價格店洽。圖 / PANERAI提供。
PANERAI，Luminor Base Logo腕表，44毫米，精鋼，手上鍊機芯，時間顯示，三日動力儲存，防水100米，價格店洽。圖 / PANERAI提供。
IWC葡萄牙系列手上鍊腕表，44毫米、精鋼，時間顯示。圖 / IWC提供。
IWC葡萄牙系列手上鍊腕表，44毫米、精鋼，時間顯示。圖 / IWC提供。
Vacheron Constantin，Patrimony系列手上鍊腕表（1110U/000P-B087），鉑金，42毫米，手上鍊機芯，時間顯示，小秒針，價格店洽。圖 / Vacheron Constantin提供。
Vacheron Constantin，Patrimony系列手上鍊腕表（1110U/000P-B087），鉑金，42毫米，手上鍊機芯，時間顯示，小秒針，價格店洽。圖 / Vacheron Constantin提供。

腕表 日內瓦

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