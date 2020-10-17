找回時間的儀式感！手上鍊腕表 重溫手感之樂

世界越快、心越慢。如何找回心裡的節奏，手感、手作始終是近年生活風格熱門關鍵字。沛納海（PANERAI）推出兩只新款設計：Luminor Base Logo手上鍊腕表PAM 1086與Luminor Logo腕表PAM 1084，以手上鍊機芯的形式，投過為手表上鍊，找回時間的儀式感。

機械機芯可概分為自動上鍊與手上鍊兩種形式，前者可透過配戴時手腕的轉動驅策「自動盤」，在生活中點滴積累動能；但手上鍊則須親自為腕表上滿發條，才有足夠動能，令機芯運作。兩只沛納海腕表都搭配了P.6000手上鍊機芯、OP Logo與三日動力儲存，差別在於PAM 1086為時、分兩針，PAM1084則具有魚雷造型的小秒針。