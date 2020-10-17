JR紀言愷耍帥、劉柏辛裝酷 演繹秋冬最潮穿搭

AllSaints再度與音樂界跨界合作，攜手金曲獎最佳新人入圍者Lexie劉柏辛一同拍攝秋冬形象大片，又酷又有個性讓人難忘。NAUTICA Competition代言人JR紀言愷則現身品牌快閃櫃點，以亮黃色造型，揭露聯名系列風格。

中國人氣歌手劉柏辛擁有龐克氣質與獨特風格，是一位實力與外貌兼具的時尚新人，與AllSaints品牌精神高度相符，所以邀請她拍攝拍攝秋冬形象大片。在廣告中，劉柏辛分別演繹AllSaints經典款式Balfern騎士皮衣，混搭Tilly印花兩件式長洋裝，在陽剛與柔美之間取得適宜的平衡感。或是透過Amphia白色連帽外套搭配黑色Amie文字印花短袖上衣，展現街頭休閒時尚；另一套則穿著Lou條紋針織衫，透過Oversized的寬鬆版型剪裁、Cora皮革緊身褲和充滿未來感的銀色皮革牛仔跟靴，輕鬆打造俐落線條。

NAUTICA Competition店櫃進駐復興SOGO。圖／NAUTICA提供

升格為人父的JR紀言愷依舊是活力無限，成為NAUTICA Competition代言人，更與品牌合作推出聯名款。他出席記者會活動時，就身穿了自己所參與設計的亮黃色連帽上衣，搭配黑色長褲，還透露自己當初就很愛穿NAUTICA的褲款跳街舞，而今成為Competition的代言人，感覺很不可思議。三款聯名款服裝裝飾了 「箭頭」與「 閃電」分別代表方向和能量，紀言愷表示，無論工作、健身運動或者任何自己想達成的事，都要同時具有方向性和充沛的能量，才有機會接近成功。

AllSaints攜手金曲30最佳新人入圍者Lexie劉柏辛一同拍攝秋冬形象大片。圖／AllSaints提供

AllSaints攜手金曲30最佳新人入圍者Lexie劉柏辛一同拍攝秋冬形象大片。圖／AllSaints提供

AllSaints攜手金曲30最佳新人入圍者Lexie劉柏辛一同拍攝秋冬形象大片。圖／AllSaints提供

JR紀言愷身穿自己代言的NAUTICA Competition系列服飾，並推出聯名款。圖／NAUTICA提供

AllSaints Amphia白色連帽外套7,300元。圖／AllSaints提供