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上妝同時保養！香奈兒奢華晶燦賦活粉底精萃還送刷具

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒奢華晶燦賦活粉底精萃，也是首款頂級保養系粉底。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華晶燦賦活粉底精萃，也是首款頂級保養系粉底。圖／香奈兒提供

化妝也能開啟保養，香奈兒推出奢華晶燦賦活粉底精萃，也是首款頂級保養系粉底，能夠提升遮瑕，創造迷人亮透的妝感，而且上妝簡單，還附贈有獨家設計專業刷具，每天出門前，簡單刷一下，就能展現細緻柔美的妝感。

香奈兒奢華晶燦賦活粉底精萃在化妝部分，採用色素粒子、細緻晶燦微粒粉體，兩者融合後，一刷就能透出好氣色，且兼具遮瑕功能，能持妝一整天，如同精萃般的質地，薄擦就是裸妝，厚擦適合需要正式場合的妝感。

在保養成分部分，添加保濕與抗氧化的防護，其中五月梵尼蘭水精華具有抗氧力，能為臉上增添天然保護層，五月梵尼蘭花朵冷萃精華，也結合植物性甘油、玻尿酸，具有高度保濕力，也能舒緩肌膚狀態。

粉底精萃中，還附走專屬刷具，每次使用一顆珍珠大小的用量，點在雙頰、前額、下巴與頸部，由臉部中心向外推開，以畫圓手法刷雲，簡單輕鬆就能上妝，全系列共有6種色號。

香奈兒奢華晶燦賦活粉底精萃 30g $5,350

隨附獨家設計專業刷具

香奈兒奢華晶燦賦活粉底精萃B10，附贈獨家設計專業刷具／30g／5,350元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華晶燦賦活粉底精萃B10，附贈獨家設計專業刷具／30g／5,350元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華晶燦賦活粉底精萃B20，附贈獨家設計專業刷具／30g／5,350元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華晶燦賦活粉底精萃B20，附贈獨家設計專業刷具／30g／5,350元。圖／香奈兒提供

香奈兒

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