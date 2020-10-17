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徐睿知穿出超狂螞蟻腰的韓牌MINJUKIM 台灣也買得到囉
還記得韓劇「雖然是精神病但沒關係」劇中，女主角徐睿知嚇瘋網友的22吋驚人螞蟻腰嗎？她當時在劇中身穿一套粉紅色裙裝，讓人看到她瘦到不可思議的身形，選穿的韓國設計師品牌MINJUKIM也跟著水漲船高，近期選品店LIGHTWELL就在台灣上市了MINJUKIM的秋冬新品，讓消費者也可以近距離穿到IG爆紅的時尚韓貨。
MINJUKIM是2014年由金敏珠（Minju Kim）創立的同名品牌，她畢業於比利時的安特衛普藝術學院（Royal Academy of Fine Arts），曾於2013年贏得H&M Design Award冠軍大獎、2014年入圍LVMH年輕時尚設計師獎的準決賽， 設計風格甜美有個性，採用大膽印花、插畫、手繪圖案，輪廓相當女性化，也有傳統韓服的線條，據說設計師Tommy Hilfiger曾稱讚她有獨一無二的風格及美感。現年34歲的金敏珠也於2020年NETFLIX實境節目「Next In Fashion」中成為首位冠軍得主，賽後與Net-a-Porter聯名推出服裝，IG的時尚總監Eva Chen更預言MINJUKIM將在IG爆紅。
徐睿知在「雖然是精神病但沒關係」中除了粉紅色、顯出纖腰的裙裝，開設童話課程時，她也是穿上MINJUKIM縐褶上衣搭襯LOEWE腰封。而2020秋冬的MINJUKIM印花以玫瑰與劍、藤蔓植物作為印花表現，帶來暗黑童話的綺麗詭譎，目前由選品店LIGHTWELL引進。
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