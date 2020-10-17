後背包再進化防水又防油污 雨季時髦穿搭造型必備

天氣濕冷，除了必備防水靴款之外，上班族常使用的後背包，也得要有相同性能，以免滂沱大雨弄濕包包內重要文件與電腦。因此，以職人手工包款聞名的土屋鞄製造所，推出了具備防水功能的「大人書包」；Victorinox也提供了Altmont Original系列背包，收納與防水性能兼具。

土屋鞄製造所聽到台灣消費者的心聲，終於將在日本官網才訂購得到的「防水OTONA RANDSEL大人書包」引進，並且推出加大尺寸，符合收納需求。土屋鞄製造所防水皮革工藝，還能防油污，讓皮革保養清潔輕鬆方便，對於時常遇雨的天候，更增加了使用上的便利性。而且打造不只是表面塗層的防潑水，而是真正做到全皮革防水防油，無須擔心水或油從皮革的內層、斷面和傷痕處滲透。推出海軍藍色與石墨灰色，適合需要在工作中展現專業的上班族，亦增加日常的實搭性。