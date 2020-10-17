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後背包再進化防水又防油污 雨季時髦穿搭造型必備

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
土屋鞄製造所引進原本只在日本銷售的OTONA RANDSEL大人書包，除了防水還防油污。圖／土屋鞄製造所提供
土屋鞄製造所引進原本只在日本銷售的OTONA RANDSEL大人書包，除了防水還防油污。圖／土屋鞄製造所提供

天氣濕冷，除了必備防水靴款之外，上班族常使用的後背包，也得要有相同性能，以免滂沱大雨弄濕包包內重要文件與電腦。因此，以職人手工包款聞名的土屋鞄製造所，推出了具備防水功能的「大人書包」；Victorinox也提供了Altmont Original系列背包，收納與防水性能兼具。

土屋鞄製造所聽到台灣消費者的心聲，終於將在日本官網才訂購得到的「防水OTONA RANDSEL大人書包」引進，並且推出加大尺寸，符合收納需求。土屋鞄製造所防水皮革工藝，還能防油污，讓皮革保養清潔輕鬆方便，對於時常遇雨的天候，更增加了使用上的便利性。而且打造不只是表面塗層的防潑水，而是真正做到全皮革防水防油，無須擔心水或油從皮革的內層、斷面和傷痕處滲透。推出海軍藍色與石墨灰色，適合需要在工作中展現專業的上班族，亦增加日常的實搭性。

同樣是具備防水功能的後背包，則有Victorinox的Altmont Original系列，背包內部皆以多用途收納而設計，並設有創新的隔板與口袋，可保護各類型物品及電子用品；同時舒適度高的肩帶與背墊設計，可降低使用者的附重力，且防水又耐磨。背面設有隱藏口袋，安全性高且易於拿取，不僅是外出逛街或是上班通勤都適合，甚至到戶外踏青與露營，都不再怕突然的大雨。

Victorinox Altmont系列背包5,500元。圖／Victorinox提供
Victorinox Altmont系列背包5,500元。圖／Victorinox提供
土屋鞄製造所OTONA RANDSEL大人書包44,108元起。圖／土屋鞄製造所提供
土屋鞄製造所OTONA RANDSEL大人書包44,108元起。圖／土屋鞄製造所提供
Victorinox Altmont系列背包6,200元。圖／Victorinox提供
Victorinox Altmont系列背包6,200元。圖／Victorinox提供

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