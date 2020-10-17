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視覺塑身！RICHARD MILLE 53-02陀飛輪水晶殼顯輕盈
視覺是一種抽象的感受。看起來沈重的顏色或許也可能是輕盈的材質，像是碳纖維深邃的黑，卻具有輕量化的特質。RICHARD MILLE在2018年推出RM 53-01陀飛輪後，近日再推出新款RM 53-02陀飛輪。功能相仿，但將原本黑色的碳纖維表殼替換為水晶表殼，帶來輕盈通透視覺，更加顯瘦。
RM 53-01陀飛輪是與阿根廷著名馬球選手Pablo Mac Donough合作，使用專利TPT®碳纖維為表殼，所以表殼上具有特殊、獨特的壓紋視覺，手上鍊的陀飛輪機芯並採用鋼索懸吊系統，具有優異的防震效果，因而讓馬球選手配戴時，可在運動時配戴、無懼高衝擊力對表款的可能影響。
而前日推出的RM 53-02陀飛輪腕表則更為稀有：藍寶石水晶玻璃表殼，讓機芯無論360度欣賞皆一覽無遺。同時RM 53-02的產量更為稀少，全世界限量10只。值得一提的是，手上鍊機芯裡使用的「鋼索懸吊」，在上個月發表的RM 27-04腕表中也有異曲同工之妙：鋼索被串接成網球拍的網格形狀、並帶來強烈的避震效果，當Rafael Nadal拿下2020年法網冠軍時，並配戴上了該表款並領取獎盃，視覺效果強烈。
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