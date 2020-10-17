視覺塑身！RICHARD MILLE 53-02陀飛輪水晶殼顯輕盈

視覺是一種抽象的感受。看起來沈重的顏色或許也可能是輕盈的材質，像是碳纖維深邃的黑，卻具有輕量化的特質。RICHARD MILLE在2018年推出RM 53-01陀飛輪後，近日再推出新款RM 53-02陀飛輪。功能相仿，但將原本黑色的碳纖維表殼替換為水晶表殼，帶來輕盈通透視覺，更加顯瘦。

RM 53-01陀飛輪是與阿根廷著名馬球選手Pablo Mac Donough合作，使用專利TPT®碳纖維為表殼，所以表殼上具有特殊、獨特的壓紋視覺，手上鍊的陀飛輪機芯並採用鋼索懸吊系統，具有優異的防震效果，因而讓馬球選手配戴時，可在運動時配戴、無懼高衝擊力對表款的可能影響。