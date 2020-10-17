快訊

彰化和美大肚溪發現腐爛男屍 身分及死因待查

「你是總統不是瘋狂大叔」NBC主持人攻勢綿密 川普這回難招架

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潮鞋在夯什麼？聯名款最多人搶買！Fragment、Off-White成熱門關鍵字

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
根據球鞋交易平台KNCKFF第三季的交易資訊，就指出聯名款潮鞋依舊是目前最受歡迎的產品。圖／KNCKFF提供
根據球鞋交易平台KNCKFF第三季的交易資訊，就指出聯名款潮鞋依舊是目前最受歡迎的產品。圖／KNCKFF提供

潮鞋市場龐大早就是不爭的事實了，甚至還左右了運動品牌在推出新一季鞋款的考量。根據球鞋交易平台KNCKFF第三季的交易資訊，就指出聯名款依舊是目前最受歡迎的產品，其中又以Converse和Nike的鞋款最熱銷。

即使新冠肺炎疫情在今年第二季達到高峰，但各個品牌推出產品的時程並沒有延後，因此市場在第三季就有許多的聯名款設計出現，球鞋市場依舊活絡。KNCKFF就表示，從交易量來看，與潮牌合作的鞋款，就佔了第三季的三成以上，以日系品牌Fragment聯手Moncler、Converse的潮鞋最受到青睞，甚至一鞋難求。原訂價4,380元的聯名鞋，在熱門尺寸，甚至要近6,000元，才能入手，也暫時打破了都由Nike長期佔據銷售榜冠軍。

其次，受到球鞋迷喜愛仍是Off-White的Air Jordan、Nike合作款，光是第三季在KNCKFF就有4雙，登上銷售榜。其中又以Air Jordan 4的交易量緊追在Fragment聯手Moncler、Converse的潮鞋之後，說明了Off-White的品牌號招力。而值得注意的是，雖然Travis Scott、Fear Of God等美系潮牌的鞋款仍也是熱門銷售保證。不過，同時也能觀察到如Fragment、Sacai和Wtaps等日系品牌的潮鞋，表現亦不差，第四季也十分看好。

9月才在台開賣的日系品牌Fragment聯手Moncler、Converse的潮鞋，銷售成績不俗，成最熱門鞋款。圖／Moncler提供
9月才在台開賣的日系品牌Fragment聯手Moncler、Converse的潮鞋，銷售成績不俗，成最熱門鞋款。圖／Moncler提供

品牌 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

New Balance秀英倫手工製鞋魅力、PUMA潮鞋玩復古撞色拼接

Air Jordan XXXV鞋搭載創新科技 NBA球星掛保證的好穿

周年慶搶便宜！運動品牌推優惠組合 球鞋下殺6折、 服飾7折起

美股早盤漲逾100點 Nike股價勁揚9.85%

相關新聞

後背包再進化防水又防油污 雨季時髦穿搭造型必備

天氣濕冷，除了必備防水靴款之外，上班族常使用的後背包，也得要有相同性能，以免滂沱大雨弄濕包包內重要文件與電腦。因此，以職...

疫情限定！直擊長榮美味航空餐基地 16梯次報名要快

美味的航空餐製造基地鮮少有民眾可以進入廠區直擊製造過程，長榮航空今起開始每周六舉辦空廚體驗營。長榮航空說，共計16個梯次...

視覺塑身！RICHARD MILLE 53-02陀飛輪水晶殼顯輕盈

視覺是一種抽象的感受。看起來沈重的顏色或許也可能是輕盈的材質，像是碳纖維深邃的黑，卻具有輕量化的特質。RICHARD M...

潮鞋在夯什麼？聯名款最多人搶買！Fragment、Off-White成熱門關鍵字

潮鞋市場龐大早就是不爭的事實了，甚至還左右了運動品牌在推出新一季鞋款的考量。根據球鞋交易平台KNCKFF第三季的交易資訊...

台灣也能打造「純淨保養品」！綠藤生機10感謝祭83折起

保養品一定要有很多添加物嗎？台灣自創保養品牌綠藤生機，秉持著「純淨保養」的概念，讓保養回歸兩步驟的水相、油相保養，並以生...

奢華土豪風！FENDI聯名小飾品 金光閃閃真是可愛慘了

FENDI在2020秋冬秀上，首度曝光掛在腰鍊上的金色打火機、原子筆耳環，都讓人眼睛一亮，這是與來自倫敦的配飾品牌CHA...

GODIVA萬聖節限定登場！最搶手贈品竟是…搗蛋糖果袋

不給巧克力就搗蛋！是否喚醒了你的萬聖狂歡魂？比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA今年將精選巧克力融入魔法禮盒，推出萬聖節...

台北福華自助餐5折開搶！線上旅展獨賣 江南春免5百

觀光業年度盛會「2020ITF台北國際旅展」10月30日開展，台北福華大飯店線上旅展即起搶先開跑，線上獨賣必搶商品有「2...

積家大工坊開課 鐘表專家換你當

深奧的知識、學問，總需要良知才能入門一探究竟。積家（Jaeger-LeCoultre）針對收藏家、愛好者和普羅大眾，開設...

網購如何避免消費糾紛？ 台中法制局免費講座教你辨別

網路購物已成為民眾日常生活習慣，如何避免消費糾紛，辨識交易話術，台中市法制局與文化局合辦「2020年台中市政府消費講座系...

用嗅覺看見風景！倫敦Perfumer H訂製香水的獨特魅力

眼睛，能直覺式帶領我們看見世界上的風景，而鼻子，卻更能透過嗅覺，開拓腦中的無邊無際想像，交雜著每個人不同的生命風景與過程...

影／熱銷68億包 舒潔50周年慶打造第一品牌

清潔大廠美商金百利克拉克旗下舒潔衛生紙立足台灣50年，今在台南新營廠區舉行慶祝活動，業者表示，半世紀來，舒潔已生產68億...

熱門新聞

周潤發曾來台包場！「海真私房菜」復北店將熄燈 年底說再見

台鐵全新最美通勤電聯車24日抵台 車廂亮點一次看

剝奪民眾權利應變 李艷秋：下次是停止65至70歲施打流感疫苗？

緩打流感疫苗之亂！ 陳時中今天親上火線道歉

心理測驗／你的人生夢想是什麼呢？ 從熱狗堡怎麼吃來分析

印尼漁民剖魚驚見「獨眼白鯊魚」 研究人員：非偽造

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。