潮鞋在夯什麼？聯名款最多人搶買！Fragment、Off-White成熱門關鍵字

潮鞋市場龐大早就是不爭的事實了，甚至還左右了運動品牌在推出新一季鞋款的考量。根據球鞋交易平台KNCKFF第三季的交易資訊，就指出聯名款依舊是目前最受歡迎的產品，其中又以Converse和Nike的鞋款最熱銷。

即使新冠肺炎的疫情在今年第二季達到高峰，但各個品牌推出產品的時程並沒有延後，因此市場在第三季就有許多的聯名款設計出現，球鞋市場依舊活絡。KNCKFF就表示，從交易量來看，與潮牌合作的鞋款，就佔了第三季的三成以上，以日系品牌Fragment聯手Moncler、Converse的潮鞋最受到青睞，甚至一鞋難求。原訂價4,380元的聯名鞋，在熱門尺寸，甚至要近6,000元，才能入手，也暫時打破了都由Nike長期佔據銷售榜冠軍。

其次，受到球鞋迷喜愛仍是Off-White的Air Jordan、Nike合作款，光是第三季在KNCKFF就有4雙，登上銷售榜。其中又以Air Jordan 4的交易量緊追在Fragment聯手Moncler、Converse的潮鞋之後，說明了Off-White的品牌號招力。而值得注意的是，雖然Travis Scott、Fear Of God等美系潮牌的鞋款仍也是熱門銷售保證。不過，同時也能觀察到如Fragment、Sacai和Wtaps等日系品牌的潮鞋，表現亦不差，第四季也十分看好。