快訊

潑糞成為滋事慣用手段？律師分析2大關鍵

緩打疫苗之亂！ 陳時中今天親上火線道歉

台灣也能打造「純淨保養品」！綠藤生機10感謝祭83折起

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
綠藤生機推出「十年活萃感謝祭」。圖／綠藤生機提供
綠藤生機推出「十年活萃感謝祭」。圖／綠藤生機提供

保養品一定要有很多添加物嗎？台灣自創保養品牌綠藤生機，秉持著「純淨保養」的概念，讓保養回歸兩步驟的水相、油相保養，並以生物相容性，天然永續為產品發展的原則，為慶祝品牌10周年，即日起到10月30日，綠藤官網與專櫃（隨各百貨時間）開跑「十年活萃感謝祭」，以22款純淨保養、洗沐系列為優惠，活萃系列商品任選優惠83折起。

綠藤生機的保養品，都強調捨棄不必要的成分，僅用22款成分單純品項，以水相保養為例，明星商品活萃修護精華露，以醫藥等級用水專利潔淨栽培，在無農藥、無土壤肥料下，培育出花椰芽菜苗，萃取出青花椰苗活萃，通過INCI國際化妝品原料認證登錄、歐盟COSMOS認證，讓肌膚回到純淨狀態。

油相保養則是綠色海洋精華油，以法國布列塔尼海洋的巨型藻類「海洋藤竹」為萃取物，其中萃取出的岩藻糖醇、類胡蘿蔔素，能維持肌膚色澤與飽滿度，與另款綠藤生機明星商品奇蹟辣木油，使用後能感受親膚與溫和性，顛覆大家對油相保養的刻板印象。

綠藤生機的綠色海洋精華油。圖／綠藤生機提供
綠藤生機的綠色海洋精華油。圖／綠藤生機提供
綠藤生機的活萃修護精華露，是水相保養的代表。圖／綠藤生機提供
綠藤生機的活萃修護精華露，是水相保養的代表。圖／綠藤生機提供

品牌 法國 歐盟

延伸閱讀

美腿養成4個日常保養習慣 消水腫、預防橘皮、打造少女光滑大長腿

點廢成金！芒果籽變瘦身保養品 豬內臟可萃取膠原蛋白

素顏美貌無差別！秀智靠獨創424洗臉法、精華液去角質保養法　成韓國最美素顏冠軍

「每天一匙蘋果醋、保養品別太常換」51歲仙氣影后凱特布蘭琪凍齡心法值得筆記！

相關新聞

台灣也能打造「純淨保養品」！綠藤生機10感謝祭83折起

保養品一定要有很多添加物嗎？台灣自創保養品牌綠藤生機，秉持著「純淨保養」的概念，讓保養回歸兩步驟的水相、油相保養，並以生...

奢華土豪風！FENDI聯名小飾品 金光閃閃真是可愛慘了

FENDI在2020秋冬秀上，首度曝光掛在腰鍊上的金色打火機、原子筆耳環，都讓人眼睛一亮，這是與來自倫敦的配飾品牌CHA...

GODIVA萬聖節限定登場！最搶手贈品竟是…搗蛋糖果袋

不給巧克力就搗蛋！是否喚醒了你的萬聖狂歡魂？比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA今年將精選巧克力融入魔法禮盒，推出萬聖節...

台北福華自助餐5折開搶！線上旅展獨賣 江南春免5百

觀光業年度盛會「2020ITF台北國際旅展」10月30日開展，台北福華大飯店線上旅展即起搶先開跑，線上獨賣必搶商品有「2...

積家大工坊開課 鐘表專家換你當

深奧的知識、學問，總需要良知才能入門一探究竟。積家（Jaeger-LeCoultre）針對收藏家、愛好者和普羅大眾，開設...

網購如何避免消費糾紛？ 台中法制局免費講座教你辨別

網路購物已成為民眾日常生活習慣，如何避免消費糾紛，辨識交易話術，台中市法制局與文化局合辦「2020年台中市政府消費講座系...

用嗅覺看見風景！倫敦Perfumer H訂製香水的獨特魅力

眼睛，能直覺式帶領我們看見世界上的風景，而鼻子，卻更能透過嗅覺，開拓腦中的無邊無際想像，交雜著每個人不同的生命風景與過程...

影／熱銷68億包 舒潔50周年慶打造第一品牌

清潔大廠美商金百利克拉克旗下舒潔衛生紙立足台灣50年，今在台南新營廠區舉行慶祝活動，業者表示，半世紀來，舒潔已生產68億...

LV預約制典藏作品展登場 560萬化妝箱一開展就被訂走了

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）承襲旅行精神、製箱藝術，每年於台北舉辦貴賓專屬的預約制展出，今年自即日起...

台中美容化妝品大展登場 優惠不輸百貨周年慶

愛美的小資女性有福了！由台中世貿中心主辦的「2020台中美容化妝品大展」，今年已邁入第12年，昨日起至10月19日在台中...

最潮神仙水！SK-II青春露換塗鴉新包裝，加碼送絲巾

超潮的神仙水來了！SK-II每年都為推出限定包裝的青春露，今年度包裝也曝光了，大玩潮流的塗鴉風格，並一次推出三款顏色的街...

生酮達人也愛吃／火腿雞蛋馬芬、起司蛋糕、起司香腸烘蛋餅

馬芬、蛋糕、蛋餅都是大家喜愛的點心，但跟生酮飲食有關嗎？知名運動美食部落客馬克‧西森（Mark Sisson），與極限運動員布萊德‧柯恩（Brad Kearns）分享，最讓人好奇的各式點心做法，食譜內容現在馬上大公開！

熱門新聞

周潤發曾來台包場！「海真私房菜」復北店將熄燈 年底說再見

這些條件勿擾...38歲男「負面表列」萬言書徵女友 網讚：果然處女座

台鐵全新最美通勤電聯車24日抵台 車廂亮點一次看

到全聯買下酒菜超方便 美味堂推4款吉福雞舖聯名滷味

清晨5：06台南規模4.0地震 最大震度臺南市4級

心理測驗／你的人生夢想是什麼呢？ 從熱狗堡怎麼吃來分析

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。