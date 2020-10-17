台灣也能打造「純淨保養品」！綠藤生機10感謝祭83折起
保養品一定要有很多添加物嗎？台灣自創保養品牌綠藤生機，秉持著「純淨保養」的概念，讓保養回歸兩步驟的水相、油相保養，並以生物相容性，天然永續為產品發展的原則，為慶祝品牌10周年，即日起到10月30日，綠藤官網與專櫃（隨各百貨時間）開跑「十年活萃感謝祭」，以22款純淨保養、洗沐系列為優惠，活萃系列商品任選優惠83折起。
綠藤生機的保養品，都強調捨棄不必要的成分，僅用22款成分單純品項，以水相保養為例，明星商品活萃修護精華露，以醫藥等級用水專利潔淨栽培，在無農藥、無土壤肥料下，培育出花椰芽菜苗，萃取出青花椰苗活萃，通過INCI國際化妝品原料認證登錄、歐盟COSMOS認證，讓肌膚回到純淨狀態。
油相保養則是綠色海洋精華油，以法國布列塔尼海洋的巨型藻類「海洋藤竹」為萃取物，其中萃取出的岩藻糖醇、類胡蘿蔔素，能維持肌膚色澤與飽滿度，與另款綠藤生機明星商品奇蹟辣木油，使用後能感受親膚與溫和性，顛覆大家對油相保養的刻板印象。
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