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GODIVA萬聖節限定登場！最搶手贈品竟是…搗蛋糖果袋

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
單筆消費滿1500元 (須含任一萬聖節巧克力禮盒) ，可獲贈限量搗蛋糖果袋乙個。圖／GODIVA提供
單筆消費滿1500元 (須含任一萬聖節巧克力禮盒) ，可獲贈限量搗蛋糖果袋乙個。圖／GODIVA提供

不給巧克力就搗蛋！是否喚醒了你的萬聖狂歡魂？比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA今年將精選巧克力融入魔法禮盒，推出萬聖節巧克力禮盒系列，掀起高討論話題的是超可愛滿額贈品「搗蛋糖果袋」。

GODIVA萬聖節巧克力禮盒系列，以經典萬聖主題元素融合巧思妙想的靈感外觀，營造濃濃萬聖節氣氛，有萬聖節巧克力小貓形禮盒與萬聖節巧克力南瓜形禮盒兩款。

紫紅配色小貓形禮盒，禮盒上繪滿童趣可愛小黑貓、南瓜鬼臉、蝙蝠剪影，蜘蛛網等應景元素，充滿搞怪氣氛；內含GODIVA牛奶巧克力豆1盒、GODIVAG Cube 松露黑巧克力5顆，820元。

萬聖節巧克力南瓜形禮盒，除了充滿萬聖節氣氛的設計，口味也最多元，包括六款如G cube系列綠茶松露、香草松露、草莓松露、榛子牛奶松露、松露牛奶及松露黑巧克力，禮盒18顆裝1,120元。

即日起至10/31，單筆消費滿1,500元 (須含任一萬聖節巧克力禮盒)，即可獲贈限量搗蛋糖果袋乙個，橘色南瓜造型，還有隻吊掛著的小黑貓，逗趣可愛，數量有限，送完為止。

不給巧克力就搗蛋！小黑貓藏在這。圖／GODIVA提供
不給巧克力就搗蛋！小黑貓藏在這。圖／GODIVA提供
GODIVA推出萬聖節禮盒。圖／GODIVA提供
GODIVA推出萬聖節禮盒。圖／GODIVA提供

巧克力 萬聖節 蝙蝠

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