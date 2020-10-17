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台北福華自助餐5折開搶！線上旅展獨賣 江南春免5百

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
江南春海陸單人午間套餐499元。圖／台北福華大飯店提供
江南春海陸單人午間套餐499元。圖／台北福華大飯店提供

觀光業年度盛會「2020ITF台北國際旅展」10月30日開展，台北福華大飯店線上旅展即起搶先開跑，線上獨賣必搶商品有「2,399元台北福華大飯店住宿券」和「499元江南春海陸單人午間套餐券」。

此外，今年也特別推出人氣優惠商品，包括展場獨家的「台北福華跨年住宿券」三天兩夜驚喜價10,000元(每日限量10套)及購買台北福華任一餐券可享「彩虹座周一至周四自助晚餐雙人餐券」5折加購價1,210元(每天限量30張)，還有「中式套餐券」優惠價799元，熱銷明星商品「2,500元四人合菜餐券」憑券至江南春不分平假日現場加價499元，升級為掛爐櫻桃烤鴨五吃。

此外，套餐券也可靈活運用，其中，「799元中式套餐券」 (5.2折，最高原價1,408元)，可用於「江南春」招牌人氣海陸套餐，或是「珍珠坊」的龍蝦單人套餐。另外，熱銷明星商品「2,500元四人合菜餐券」 (7.5折，最高原價3,300元)，也推出超值「買四送一」優惠，可選江南春、珍珠坊、蓬萊邨及七賢吧四間餐廳。

旅展期間，每日11:00推出限量快閃活動，「台北福華跨年住宿券」三天兩夜驚喜價10,000元(每日限量10套)，以及購買台北福華任一餐券可享「彩虹座周一至周四自助晚餐雙人餐券」5折加購價1,210元(每天限量30張)。滿額贈好康優惠包括「四人合菜餐券」買四張送一張；「彩虹座中西日自助餐券」、「中式套餐券」及「中式十人桌菜餐券」皆買十張送一張。單筆合併餐券購滿15,000元，即贈「500元餐飲抵用券一張」。

珍珠坊（2F廣東料理）龍蝦套餐799元。圖／台北福華大飯店提供
珍珠坊（2F廣東料理）龍蝦套餐799元。圖／台北福華大飯店提供
台北福華大飯店旅展推出4人合菜券─江南春掛爐烤鴨餐2500元。圖／台北福華大飯店提供
台北福華大飯店旅展推出4人合菜券─江南春掛爐烤鴨餐2500元。圖／台北福華大飯店提供

住宿券 旅展 跨年

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