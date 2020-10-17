快訊

普悠瑪最終報告記者會突喊卡 運安會：周年怕家屬傷痛

日職／西武「台灣日」台味濃 張奕首局送2K

聽新聞
test
0:00 / 0:00

積家大工坊開課 鐘表專家換你當

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
積家推出全新「Atelier d’Antoine」教育課程，計劃將提供多樣化的教育課程，結合知識與實作。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
積家推出全新「Atelier d’Antoine」教育課程，計劃將提供多樣化的教育課程，結合知識與實作。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。

深奧的知識、學問，總需要良知才能入門一探究竟。積家（Jaeger-LeCoultre）針對收藏家、愛好者和普羅大眾，開設了全新「Atelier d’Antoine」教育課程，計劃將提供多樣化的教育課程，結合知識與實作，並將由工坊內的資深鐘表專家授課。

「Atelier d’Antoine」將先提供「探索工作坊」與「大工坊參觀活動」，此後將再會推出「製表大師課程」，透過三階段不同的活動，滿足不同層次鐘表愛好者的知性需求；其中「探索工作坊」將帶領參與者探索瑞士高級製表世界，一位講師與一位工藝專家將共同主持，並採小班次、最多8人為上限。

「製表大師課程」則將由一位專業製表師或工匠實作的體驗與教學。第一間的Atelier d’Antoine開設於勒桑捷（Le Sentier）大工坊原址的建築內，但由於疫情影響全球國際交通運輸，據了解：未來積家也將積極在全世界重要城市引入「Atelier d’Antoine」教育課程。唯參與「Atelier d’Antoine」任何課程均需預先登記，可至積家專賣店，或從2020年12月起瀏覽官方預約網站，已得到更多詳細資訊

「製表大師課程」則將由一位專業製表師或工匠實作的體驗與教學。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
「製表大師課程」則將由一位專業製表師或工匠實作的體驗與教學。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
「大工坊參觀活動」將聚焦於鳴響音效的奧秘，同時介紹積家最新的鳴響腕表傑作。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
「大工坊參觀活動」將聚焦於鳴響音效的奧秘，同時介紹積家最新的鳴響腕表傑作。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
未來積家也將積極在全世界重要城市引入「Atelier d’Antoine」教育課程。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
未來積家也將積極在全世界重要城市引入「Atelier d’Antoine」教育課程。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。

延伸閱讀

專家評安戴托昆波轉隊選項 點名勇士熱火獨行俠

回響／暖暖公園PU跑道掉漆 專家：無毒

健保費率漲幅11月底討論 專家籲評估疫情衝擊

NBA／專家看好獨行俠下季成Top5 賭盤更愛勇士、籃網

相關新聞

台北福華自助餐5折開搶！線上旅展獨賣 江南春免5百

觀光業年度盛會「2020ITF台北國際旅展」10月30日開展，台北福華大飯店線上旅展即起搶先開跑，線上獨賣必搶商品有「2...

積家大工坊開課 鐘表專家換你當

深奧的知識、學問，總需要良知才能入門一探究竟。積家（Jaeger-LeCoultre）針對收藏家、愛好者和普羅大眾，開設...

網購如何避免消費糾紛？ 台中法制局免費講座教你辨別

網路購物已成為民眾日常生活習慣，如何避免消費糾紛，辨識交易話術，台中市法制局與文化局合辦「2020年台中市政府消費講座系...

用嗅覺看見風景！倫敦Perfumer H訂製香水的獨特魅力

眼睛，能直覺式帶領我們看見世界上的風景，而鼻子，卻更能透過嗅覺，開拓腦中的無邊無際想像，交雜著每個人不同的生命風景與過程...

影／熱銷68億包 舒潔50周年慶打造第一品牌

清潔大廠美商金百利克拉克旗下舒潔衛生紙立足台灣50年，今在台南新營廠區舉行慶祝活動，業者表示，半世紀來，舒潔已生產68億...

LV預約制典藏作品展登場 560萬化妝箱一開展就被訂走了

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）承襲旅行精神、製箱藝術，每年於台北舉辦貴賓專屬的預約制展出，今年自即日起...

台中美容化妝品大展登場 優惠不輸百貨周年慶

愛美的小資女性有福了！由台中世貿中心主辦的「2020台中美容化妝品大展」，今年已邁入第12年，昨日起至10月19日在台中...

最潮神仙水！SK-II青春露換塗鴉新包裝，加碼送絲巾

超潮的神仙水來了！SK-II每年都為推出限定包裝的青春露，今年度包裝也曝光了，大玩潮流的塗鴉風格，並一次推出三款顏色的街...

生酮達人也愛吃／火腿雞蛋馬芬、起司蛋糕、起司香腸烘蛋餅

馬芬、蛋糕、蛋餅都是大家喜愛的點心，但跟生酮飲食有關嗎？知名運動美食部落客馬克‧西森（Mark Sisson），與極限運動員布萊德‧柯恩（Brad Kearns）分享，最讓人好奇的各式點心做法，食譜內容現在馬上大公開！

楊謹華化身「東京‧紅」女郎站台CITIZEN 戴新表讚聲「符合我日常選表的原則」

日系鐘表品牌CITIZEN於9月時曝光了以東京為發想的「東京‧紅」系列，找來代言人也是今年美網單打女子冠軍的大坂直美化身...

MICHAEL KORS發表春夏新作 藤編包款綻放花束盎然生機

MICHAEL KORS在今年6月即宣布，受疫情影響，不參加9月份紐約時裝周的發表，選擇在10月底獨立發表新作，在直播的...

衣服不只是衣服！ 服裝科技新未來 能保濕更可修復肌肉

如果LEVI'S都推出能遙控手機的智能夾克，服裝的用途就不再囿於保暖、裝飾的用途，更可能是在運動後修復受損肌肉，甚至如同...

熱門新聞

公費流感疫苗搶搶滾 陳時中：暫緩50至64歲成人接種

中年人17日起暫停公費流感疫苗 恢復施打標準看這

周潤發曾來台包場！「海真私房菜」復北店將熄燈 年底說再見

這些條件勿擾...38歲男「負面表列」萬言書徵女友 網讚：果然處女座

台鐵全新最美通勤電聯車24日抵台 車廂亮點一次看

到全聯買下酒菜超方便 美味堂推4款吉福雞舖聯名滷味

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。