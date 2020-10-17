積家大工坊開課 鐘表專家換你當

深奧的知識、學問，總需要良知才能入門一探究竟。積家（Jaeger-LeCoultre）針對收藏家、愛好者和普羅大眾，開設了全新「Atelier d’Antoine」教育課程，計劃將提供多樣化的教育課程，結合知識與實作，並將由工坊內的資深鐘表專家授課。

「Atelier d’Antoine」將先提供「探索工作坊」與「大工坊參觀活動」，此後將再會推出「製表大師課程」，透過三階段不同的活動，滿足不同層次鐘表愛好者的知性需求；其中「探索工作坊」將帶領參與者探索瑞士高級製表世界，一位講師與一位工藝專家將共同主持，並採小班次、最多8人為上限。