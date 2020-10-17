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積家大工坊開課 鐘表專家換你當
深奧的知識、學問，總需要良知才能入門一探究竟。積家（Jaeger-LeCoultre）針對收藏家、愛好者和普羅大眾，開設了全新「Atelier d’Antoine」教育課程，計劃將提供多樣化的教育課程，結合知識與實作，並將由工坊內的資深鐘表專家授課。
「Atelier d’Antoine」將先提供「探索工作坊」與「大工坊參觀活動」，此後將再會推出「製表大師課程」，透過三階段不同的活動，滿足不同層次鐘表愛好者的知性需求；其中「探索工作坊」將帶領參與者探索瑞士高級製表世界，一位講師與一位工藝專家將共同主持，並採小班次、最多8人為上限。
「製表大師課程」則將由一位專業製表師或工匠實作的體驗與教學。第一間的Atelier d’Antoine開設於勒桑捷（Le Sentier）大工坊原址的建築內，但由於疫情影響全球國際交通運輸，據了解：未來積家也將積極在全世界重要城市引入「Atelier d’Antoine」教育課程。唯參與「Atelier d’Antoine」任何課程均需預先登記，可至積家專賣店，或從2020年12月起瀏覽官方預約網站，已得到更多詳細資訊
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