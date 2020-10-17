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用嗅覺看見風景！倫敦Perfumer H訂製香水的獨特魅力

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
一同來品味Perfumer H工藝級訂製香水與蠟燭。圖／森/CASA提供
一同來品味Perfumer H工藝級訂製香水與蠟燭。圖／森/CASA提供

眼睛，能直覺式帶領我們看見世界上的風景，而鼻子，卻更能透過嗅覺，開拓腦中的無邊無際想像，交雜著每個人不同的生命風景與過程，聞著香水散發的氣味，閉起眼睛，彷彿到了世界上任一角落，亦是挖掘出的人生記憶與感情。來自英國倫敦的Perfumer H，把每瓶香水當成工藝品般製作，用味道引出內心深處的爛漫渴望。在台灣，透過森/CASA，也能聞到Perfumer H的獨特魅力。

Perfumer H的調香師Lyn Harris，曾在LVMH集團內，擔任多款香水與護膚品的香氛負責人，之後自創香水品牌Miller Harris，以茶調香氛文明，但她之後選擇離開，以職人信念打造屬於自己的小小實驗室，在4～500瓶各種香味中，找尋出獨特、卻能引發人們共鳴的香味，因此Perfumer H，在2015年創立，從瓶身到氣味，盡力以手工打造。

Lyn Harris為Perfumer H的香水，加入了自身難忘的生命歷程，甚至是記錄當下的感動，經典香水作品墨水「Ink」，來自她的少女時代，在個人臥室的小書桌上，紙與墨水是她最深刻的味道。

在以花果香調當道的現代，該如何呈現紙與墨水呢？她以玫瑰香調開場，轉入木質調的綠意與草本香，猶如手工紙的絲絲香味竄入鼻捎，又能嗅到墨水般的香氣，為心境帶來安靜與穩定感，又默默地勾引出內心深處的美好記憶。

另款「Lemon Tree」來自Lyn Harris的當下記憶，9月的某日，她漫步檸檬樹下，聞到風吹來樹的氣息，遠方還有茉莉花香，因而她記錄當下調出「Lemon Tree」，在緊張的生活中，能帶來寧靜與愉悅感。還有更多著名作品，如雨雲「Rain Cloud」、苔「Moss」、塵「Dust」，都能勾出深刻記憶。

今年全球受到疫情影響，在家時間變得更多，不管是身上、家中都適合用香氣、蠟燭，來增添生活中的美好。即日起，可至森/CASA台北、森初台南，品味充滿放鬆的溫暖空間，嗅著Perfumer H工藝級訂製香水與蠟燭，預約專線02-2791-1658、06-391-2112。

Perfumer H調香師Lyn Harris。圖／森/CASA提供
Perfumer H調香師Lyn Harris。圖／森/CASA提供
一同來品味Perfumer H工藝級訂製香水與蠟燭。圖／森/CASA提供
一同來品味Perfumer H工藝級訂製香水與蠟燭。圖／森/CASA提供
一同來品味Perfumer H工藝級訂製香水與蠟燭。圖／森/CASA提供
一同來品味Perfumer H工藝級訂製香水與蠟燭。圖／森/CASA提供
Perfumer H經典香水作品墨水「Ink」。圖／森/CASA提供
Perfumer H經典香水作品墨水「Ink」。圖／森/CASA提供
一同來品味Perfumer H工藝級訂製香水與蠟燭。圖／森/CASA提供
一同來品味Perfumer H工藝級訂製香水與蠟燭。圖／森/CASA提供

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