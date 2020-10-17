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LV預約制典藏作品展登場 560萬化妝箱一開展就被訂走了

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
路易威登舉辦年度預約制Savoir Faire典藏作品展。圖／LV提供
路易威登舉辦年度預約制Savoir Faire典藏作品展。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）承襲旅行精神、製箱藝術，每年於台北舉辦貴賓專屬的預約制展出，今年自即日起至10月24日止，為品牌年度盛會；而今年迎來規模最大的展出，以上千件展品表現品牌的精湛工藝，而這場「Savoir Faire典藏作品展」的極致箱王，則是上看775萬的軒尼詩Hennessy尊爵箱盒。

█箱盒藝術 Vivienne娃娃屋超可愛

今年首度出現的3款硬箱，包括Vivienne娃娃屋（Malle Maison Vivienne）、麻將盒以及Monogram Mirror鏡面後背包暨帳篷。運用LV玩偶Vivienne作為主人翁的迷你娃娃屋，精巧細緻的衣櫃、椅子、盪鞦韆、餐桌等22件微小家具都可愛得讓人尖叫，備有Monogram帆布提盒將小物收起或旅行移動之用。麻將盒中的麻將牌以花蓮豐田玉打造，手感奢華；此外，2020秋冬男裝首度亮相的Monogram Mirror鏡面後背包，為彰顯品牌旅行精神，可搭配選購路易威登首度推出的專屬帳篷。

益智生活玩具也是路易威登的大人風格創作，從西洋棋、雙陸棋、撲克牌到槌球箱等各款遊戲旅行箱都饒富趣味，今年新登場的手足球檯（Babyfoot）以柔軟皮革、monogram帆布包覆木質主體，精巧的手工鑄造鋁製小球員，靈感源自路易威登1921年廣告中的門僮角色。而各式生活逸趣的包款，則有茶箱、酒箱、珠寶腕錶箱、運動鞋盒等，展現品味與風格的設計；而去年極受歡迎的三面摺合、附有折疊椅的頂級美容化妝Beauty Trunk硬箱，今年度展出的首日立即售出，訂製需要再等上1年。

█Objets Nomades 生活質感的美學

除了箱盒之外，今年度更豐富了Objets Nomades家居裝飾系列，包括Tokujin Yoshioka（吉岡德仁）、Nendo、André Fu（傅厚民）等設計師作品，讓年度工藝典藏展呈現了奢華空間之美。

疫情當前，溫暖與溫度的傳遞是一大重點，由Campana兄弟設計的Bulbo宛若一朵奇幻的熱帶花朵，包覆著人體就像得到一個深情擁抱；Zanellato/Bortotto設計的海藍色曼陀羅屏風，有著催眠迷幻的氛圍，來自路易威登Monogram幾何花朵造型的靈感，展現卓越的皮革編織工藝，為空間帶來光影變換的魅力。

Monogram Cloud藍天白雲款後背包硬箱，1,03萬元。圖／LV提供
Monogram Cloud藍天白雲款後背包硬箱，1,03萬元。圖／LV提供
路易威登舉辦年度預約制Savoir Faire典藏作品展。圖／LV提供
路易威登舉辦年度預約制Savoir Faire典藏作品展。圖／LV提供
軒尼詩尊爵箱盒，775萬元。圖／LV提供
軒尼詩尊爵箱盒，775萬元。圖／LV提供
Bulbo花朵椅，344萬元。圖／LV提供
Bulbo花朵椅，344萬元。圖／LV提供
約制Savoir Faire典藏作品展展出酒箱、珠寶腕表箱、運動鞋盒、野餐箱盒等，圖為茶藝箱。圖／LV提供
約制Savoir Faire典藏作品展展出酒箱、珠寶腕表箱、運動鞋盒、野餐箱盒等，圖為茶藝箱。圖／LV提供
Vivienne娃娃屋是本屆備受矚目的新品，210萬元。圖／LV提供
Vivienne娃娃屋是本屆備受矚目的新品，210萬元。圖／LV提供
路易威登舉辦年度預約制Savoir Faire典藏作品展。圖／LV提供
路易威登舉辦年度預約制Savoir Faire典藏作品展。圖／LV提供
Monogram Mirror藍天白雲後背包硬箱及帳篷合購，258萬元。圖／LV提供
Monogram Mirror藍天白雲後背包硬箱及帳篷合購，258萬元。圖／LV提供
頂級美容化妝Beauty Trunk硬箱，售價560萬元。圖／LV提供
頂級美容化妝Beauty Trunk硬箱，售價560萬元。圖／LV提供
路易威登舉辦年度預約制Savoir Faire典藏作品展，圖為Objets Nomades系列的Diamond沙發。圖／LV提供
路易威登舉辦年度預約制Savoir Faire典藏作品展，圖為Objets Nomades系列的Diamond沙發。圖／LV提供
Babyfoot手足球檯，310萬元。圖／LV提供
Babyfoot手足球檯，310萬元。圖／LV提供
麻將盒，230萬元。圖／LV提供
麻將盒，230萬元。圖／LV提供
Vivienne娃娃屋的精緻細節相當可愛，210萬元。圖／LV提供
Vivienne娃娃屋的精緻細節相當可愛，210萬元。圖／LV提供
Vivienne娃娃屋是本屆備受矚目的新品，210萬元。圖／LV提供
Vivienne娃娃屋是本屆備受矚目的新品，210萬元。圖／LV提供

麻將

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