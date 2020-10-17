LV預約制典藏作品展登場 560萬化妝箱一開展就被訂走了

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）承襲旅行精神、製箱藝術，每年於台北舉辦貴賓專屬的預約制展出，今年自即日起至10月24日止，為品牌年度盛會；而今年迎來規模最大的展出，以上千件展品表現品牌的精湛工藝，而這場「Savoir Faire典藏作品展」的極致箱王，則是上看775萬的軒尼詩Hennessy尊爵箱盒。

█箱盒藝術 Vivienne娃娃屋超可愛

今年首度出現的3款硬箱，包括Vivienne娃娃屋（Malle Maison Vivienne）、麻將盒以及Monogram Mirror鏡面後背包暨帳篷。運用LV玩偶Vivienne作為主人翁的迷你娃娃屋，精巧細緻的衣櫃、椅子、盪鞦韆、餐桌等22件微小家具都可愛得讓人尖叫，備有Monogram帆布提盒將小物收起或旅行移動之用。麻將盒中的麻將牌以花蓮豐田玉打造，手感奢華；此外，2020秋冬男裝首度亮相的Monogram Mirror鏡面後背包，為彰顯品牌旅行精神，可搭配選購路易威登首度推出的專屬帳篷。

益智生活玩具也是路易威登的大人風格創作，從西洋棋、雙陸棋、撲克牌到槌球箱等各款遊戲旅行箱都饒富趣味，今年新登場的手足球檯（Babyfoot）以柔軟皮革、monogram帆布包覆木質主體，精巧的手工鑄造鋁製小球員，靈感源自路易威登1921年廣告中的門僮角色。而各式生活逸趣的包款，則有茶箱、酒箱、珠寶腕錶箱、運動鞋盒等，展現品味與風格的設計；而去年極受歡迎的三面摺合、附有折疊椅的頂級美容化妝Beauty Trunk硬箱，今年度展出的首日立即售出，訂製需要再等上1年。

█Objets Nomades 生活質感的美學

除了箱盒之外，今年度更豐富了Objets Nomades家居裝飾系列，包括Tokujin Yoshioka（吉岡德仁）、Nendo、André Fu（傅厚民）等設計師作品，讓年度工藝典藏展呈現了奢華空間之美。