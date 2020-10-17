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台中美容化妝品大展登場 優惠不輸百貨周年慶
愛美的小資女性有福了！由台中世貿中心主辦的「2020台中美容化妝品大展」，今年已邁入第12年，昨日起至10月19日在台中世貿中心盛大登場，主辦單位邀集上百家國內外醫學美容化妝品業者共襄盛舉，共規畫100個展位，還有美妝品1元起標活動，吸引民眾採購。
由於適逢年終，又到了各種「歡慶主題party」的舉辦旺季，主辦單位特別邀請到中部地區多家大專院校美容科系師生發揮創意，規劃各種主題造型party動感展演發表秀，在為期4天的展覽中驚豔登場。
歷年來，台中美容化妝品大展提供了中部各大專院校美容相關科系，創新教學成果的最佳展現與交流平台，中部各大學美容系所，將本展視為年度最重要的校外交流活動之一。
主辦單位指出，「台中美容化妝品大展」不僅匯集了最新時尚炫麗美妝產品、醫美保養、美體香氛以及年度超值美妝保養品3折起大放送，優惠幅度更勝百貨公司舉辦的周年慶促銷活動；目前正是消費者秋冬美妝保養品購買的熱門季節，參展業者大顯身手，盼在年底衝高業績。
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