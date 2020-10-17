快訊

剋王后的冤罪？泰國學運被陷害的「奶茶聯盟」台灣之友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中美容化妝品大展登場 優惠不輸百貨周年慶

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
主辦單位特別邀請中部地區多家大專院校美容科系師生發揮創意，規畫各種主題造型party動感展演發表秀，在為期4天的展覽中驚豔登場。圖／台中世貿中心提供
主辦單位特別邀請中部地區多家大專院校美容科系師生發揮創意，規畫各種主題造型party動感展演發表秀，在為期4天的展覽中驚豔登場。圖／台中世貿中心提供

愛美的小資女性有福了！由台中世貿中心主辦的「2020台中美容化妝品大展」，今年已邁入第12年，昨日起至10月19日在台中世貿中心盛大登場，主辦單位邀集上百家國內外醫學美容化妝品業者共襄盛舉，共規畫100個展位，還有美妝品1元起標活動，吸引民眾採購。

由於適逢年終，又到了各種「歡慶主題party」的舉辦旺季，主辦單位特別邀請到中部地區多家大專院校美容科系師生發揮創意，規劃各種主題造型party動感展演發表秀，在為期4天的展覽中驚豔登場。

歷年來，台中美容化妝品大展提供了中部各大專院校美容相關科系，創新教學成果的最佳展現與交流平台，中部各大學美容系所，將本展視為年度最重要的校外交流活動之一。

主辦單位指出，「台中美容化妝品大展」不僅匯集了最新時尚炫麗美妝產品、醫美保養、美體香氛以及年度超值美妝保養品3折起大放送，優惠幅度更勝百貨公司舉辦的周年慶促銷活動；目前正是消費者秋冬美妝保養品購買的熱門季節，參展業者大顯身手，盼在年底衝高業績。

「2020台中美容化妝品大展」昨日起至10月19日在台中世貿中心盛大登場。記者余采瀅／攝影
「2020台中美容化妝品大展」昨日起至10月19日在台中世貿中心盛大登場。記者余采瀅／攝影

化妝品

延伸閱讀

Bose周年慶 入手家庭娛樂揚聲器、消噪耳機正是時候

南科考古館周年慶「人類世集」活動登場 明免費參觀

蚵殼變黃金不是夢 從工業級到食品、美容

禮客Outlet周年慶首推「內湖6千送1千、公館3千送6百」

相關新聞

用嗅覺看見風景！倫敦Perfumer H訂製香水的獨特魅力

眼睛，能直覺式帶領我們看見世界上的風景，而鼻子，卻更能透過嗅覺，開拓腦中的無邊無際想像，交雜著每個人不同的生命風景與過程...

影／熱銷68億包 舒潔50周年慶打造第一品牌

清潔大廠美商金百利克拉克旗下舒潔衛生紙立足台灣50年，今在台南新營廠區舉行慶祝活動，業者表示，半世紀來，舒潔已生產68億...

LV預約制典藏作品展登場 560萬化妝箱一開展就被訂走了

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）承襲旅行精神、製箱藝術，每年於台北舉辦貴賓專屬的預約制展出，今年自即日起...

台中美容化妝品大展登場 優惠不輸百貨周年慶

愛美的小資女性有福了！由台中世貿中心主辦的「2020台中美容化妝品大展」，今年已邁入第12年，昨日起至10月19日在台中...

最潮神仙水！SK-II青春露換塗鴉新包裝，加碼送絲巾

超潮的神仙水來了！SK-II每年都為推出限定包裝的青春露，今年度包裝也曝光了，大玩潮流的塗鴉風格，並一次推出三款顏色的街...

生酮達人也愛吃／火腿雞蛋馬芬、起司蛋糕、起司香腸烘蛋餅

馬芬、蛋糕、蛋餅都是大家喜愛的點心，但跟生酮飲食有關嗎？知名運動美食部落客馬克‧西森（Mark Sisson），與極限運動員布萊德‧柯恩（Brad Kearns）分享，最讓人好奇的各式點心做法，食譜內容現在馬上大公開！

楊謹華化身「東京‧紅」女郎站台CITIZEN 戴新表讚聲「符合我日常選表的原則」

日系鐘表品牌CITIZEN於9月時曝光了以東京為發想的「東京‧紅」系列，找來代言人也是今年美網單打女子冠軍的大坂直美化身...

MICHAEL KORS發表春夏新作 藤編包款綻放花束盎然生機

MICHAEL KORS在今年6月即宣布，受疫情影響，不參加9月份紐約時裝周的發表，選擇在10月底獨立發表新作，在直播的...

衣服不只是衣服！ 服裝科技新未來 能保濕更可修復肌肉

如果LEVI'S都推出能遙控手機的智能夾克，服裝的用途就不再囿於保暖、裝飾的用途，更可能是在運動後修復受損肌肉，甚至如同...

萬聖節限定「黑色刈包」！貢茶創意包還有「天光白」

「黑色食尚」再掀話題新作，繼黑漢堡、竹炭蛋糕、黑色礦泉水等引發網路熱議，台灣茶飲品牌貢茶也推出「黑色刈包」，以台式創意刈...

周潤發曾來台包場！「海真私房菜」復北店將熄燈 年底說再見

周潤發來台包場的知名老眷村菜館「海真私房菜」驚傳將熄燈，經老闆娘證實，復北店年底租約到期，將不再續租、確定熄燈，但民生總...

Bose周年慶 入手家庭娛樂揚聲器、消噪耳機正是時候

不管是在家享受大螢幕影音娛樂，還是外出時可隨身攜帶的智慧型揚聲器、無線消噪耳機，Bose產品的好聲音能為喜愛的音樂創造翻...

熱門新聞

公費流感疫苗搶搶滾 陳時中：暫緩50至64歲成人接種

中年人17日起暫停公費流感疫苗 恢復施打標準看這

周潤發曾來台包場！「海真私房菜」復北店將熄燈 年底說再見

一切來的太突然！ 全世界最大淡水魚突跳出魚缸內傷亡

這些條件勿擾...38歲男「負面表列」萬言書徵女友 網讚：果然處女座

到全聯買下酒菜超方便 美味堂推4款吉福雞舖聯名滷味

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。