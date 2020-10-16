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「彰化調酒周」三日限定！台北台南調酒師 中部小會師

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
酒號工作室的負責人「室長」經營細心，他認真理解客人需求、並不時在調酒中加入在地元素。圖 / 彰化調酒周提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
酒號工作室的負責人「室長」經營細心，他認真理解客人需求、並不時在調酒中加入在地元素。圖 / 彰化調酒周提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

喜歡調酒、喜歡夜間品飲？近期除了台北信義路串連八間專業酒吧的「信義幹線Bar hopping」活動，下週也有串聯台北與台南兩地，聚焦中台灣的「彰化調酒周」即將開跑。六位調酒師將在10月21日（三）到23（五）的三天中拜訪三間酒吧與一間咖啡館，並各自帶來一杯原本店中最熱門的暢銷調酒。

活動策劃人Peter是土生土長彰化人，在台北就學期間接觸到調酒、並曾獲World Class調酒冠軍，現職務為蘭姆酒品牌大使。他平常便積極串連推廣餐飲品牌，今年由於疫情關係，選擇聚焦中台灣，也帶動不同城市對彰化酒吧的交流；而來自台南的Bar籠裡與台北的Spice Cuisine、Needle、MoTown與Bar Without，則將分別前往酒號工作室、Apple Hank、Guts Cafe'蓋茲與Origin Cafe咖啡館，展開為期三天的快閃活動。

酒號工作室的負責人「室長」經營細心，他認真理解客人需求、並不時在調酒中加入在地元素，同時門口的春聯也頗具特色；將精緻調酒文化最早帶入彰化的「Apple Hank」，無論杯具、冰塊都相當講究，烈酒品牌完整度也夠，具有不輸大城市酒吧的專業水準；Guts Cafe' 蓋茲的空間則帶來溫暖互動，悄悄拉近了心的距離；最後不得不提其中的異數：負責Original Cafe咖啡館的Bally是星巴克早期員工，店內空間更因為他的緣故，讓所有來客因咖啡相互熟稔，人與人之間的連結感，更像是酒吧中存在的社群文化。

本次活動不僅在推薦知名酒吧的客座調酒師，重點更想讓品飲客群走入較少踏足的彰化在地店家，同時創造更多調酒師的交流，三天活動時間皆為晚上九點至11點，預知更多？則可於臉書活動頁中搜尋「彰化調酒週」、得到更多資訊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Guts Cafe' 蓋茲的空間則帶來溫暖互動，悄悄拉近了心的距離。圖 / 彰化調酒週提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
Guts Cafe' 蓋茲的空間則帶來溫暖互動，悄悄拉近了心的距離。圖 / 彰化調酒週提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
將精緻調酒文化最早帶入彰化的「Apple Hank」，無論杯具、冰塊都相當講究，烈酒品牌完整度也夠，具有不輸大城市酒吧的專業水準。圖 / 彰化調酒周提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
將精緻調酒文化最早帶入彰化的「Apple Hank」，無論杯具、冰塊都相當講究，烈酒品牌完整度也夠，具有不輸大城市酒吧的專業水準。圖 / 彰化調酒周提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
活動策劃人Peter是土生土長彰化人，今年由於疫情關係，他選擇聚焦中台灣，並帶動不同城市與彰化酒吧的專業交流。圖 / 彰化調酒週提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
活動策劃人Peter是土生土長彰化人，今年由於疫情關係，他選擇聚焦中台灣，並帶動不同城市與彰化酒吧的專業交流。圖 / 彰化調酒週提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
Bar Without無向的「Tropical Rum Punch 」，也將前進本次彰化調酒周。圖 / 彰化調酒週提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
Bar Without無向的「Tropical Rum Punch 」，也將前進本次彰化調酒周。圖 / 彰化調酒週提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

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