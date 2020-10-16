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最潮神仙水！SK-II青春露換塗鴉新包裝，加碼送絲巾
超潮的神仙水來了！SK-II每年都為推出限定包裝的青春露，今年度包裝也曝光了，大玩潮流的塗鴉風格，並一次推出三款顏色的街頭藝術限量版，各有不同的風格，今年SK-II還大方送，只要購買限量版，就送出街頭藝術限量版絲巾，可以當成禮物巾，也能隨身攜帶使用，10月21日起上市。
SK-II青春露街頭藝術限量版，共有白色、紅色與黃色三款，以塗鴉式的手法，呈現PITERA™，這也是青春露的主要成分，搭配繽紛色彩，充滿街頭感，還邀來綾瀨遙、克洛伊·莫雷茲與竇靖童，重新演繹瑪麗亞凱莉的歌曲「Fantasy」，帶來節慶氛圍。
今年限量版的青春露中，最特別是結合街頭藝術與禮品包裝，加送街頭藝術限量版絲巾Furoshiki，有著街頭藝術感十足的塗鴉，可以當成贈品包裝，絲巾共有3款，加碼1款隱藏版，只在快閃店中提供。
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